Гамурарь: профессиональная армия в Молдове – это миф

Республика Молдова вскоре должна отказаться от обязательной военной службы, армия страны должна пополняться только контрактниками - эта инициатива появилась в марте 2018 года. Внедрять ее должны постепенно и таким образом, чтобы к 2020 году молодежь была освобождена от обязательного призыва в молдавские вооруженные силы.

В возможности перевода армии на контрактную основу сомневается экс-министр обороны Борис Гамурарь. По его мнению, существует целый срез проблем в наших вооруженных силах, которые не позволят реализовать идею, обсуждаемую уже не один десяток лет.

"Для Молдовы профессиональная армия – это миф. Что за солдат, который не тренировался. Наши молодые люди не могут три раза подтянуться на турнике, раньше в армии мы таких называли "сухой колбасой". Посмотрите на села, как мало ребят призывают в армию. А кто будет командовать профессиональной армией? Убивать за деньги есть желающие, но умирать за деньги не захотят", - сказал экс-министр в эфире программы "Экспертиза".

А ведь профессиональная армия – это не только готовность идти в бой за деньги, это еще мобилизационная готовность, боевая подготовка армии.

© Sputnik / Lev Polikashin Армия на маневрах: как это было в СССР и как выглядит в нынешней России 20

Мало того, что у нас нет призывного контингента, но и с теми, кто служит, уж слишком либеральничают, считает генерал.

"Был строевой смотр утром, потом подразделения уходили – кто на полигон, кто туда. Этого сейчас нет. Нет гауптвахт, много демократизации", - добавил Гамурарь.

Советская Молдавия направляла в вооруженные силы до 25 тысяч молодых людей, примерно это две дивизии. Сейчас в состав Национальной армии призывается 5-6 тысяч человек. 20 лет назад, когда во главе оборонного ведомства республики находился Борис Гамурарь, численность личного состава армии составляла без малого 11 тысяч военнослужащих и около 3000 гражданских лиц. Но уже тогда кадровые военные считали, что молдавская армия прошла точку невозврата.

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