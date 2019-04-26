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Борис Гамурарь
© Sputnik / Osmatesco

Гамурарь: таинственный Boeing – это не единственная загадка молдавского неба

Экспертиза
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О другом загадочном случае нарушения воздушного пространства Молдовы, о котором общественность так и не узнала всей правды, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший министр обороны Борис Гамурарь.

В четверг, самолет Boeing 737 -800, принадлежащий авиакомпании BlueBird Airways, незаконно вошел в воздушное пространство Республики Молдова и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения Органа гражданской авиации. Известно, что борт вылетел из Бухареста. 

Самолет компании BlueBird Airways. Архивное фото
© Photo: Facebook / BlueBird Airways
Появились подробности проверки борта, нарушившего воздушную границу Молдовы
 По информации ряда местных СМИ, на борту находился экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира — два грека и один американец. Сообщается, что они вылетели из Бухареста на тест-драйв. Американский бизнесмен, якобы, планировал приобрести данный самолет. И потенциальный покупатель, и продавец находились на борту этого авиасудна.

Случай с греческим Boeing не является единственным случаем незаконного вторжения на территорию Молдовы. В эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший министр обороны Борис Гамурарь вспомнил о другом ЧП, произошедшем в августе 2010 года.

В Бричанском районе между селами Берлинцы и Котеля на необрабатываемое поле таинственным образом приземлился самолет АН-2. По свидетельству очевидцев, в самолете находилась крупная партия сигарет. Однако официальную версию случившегося общественность так и не узнала.

"Этот "кукурузник" берет на борт 12 человек или тонну груза. Что там было? Сигареты? До сих пор мы ничего не знаем. Тогда я спрашивал в СИБе, что произошло, и мне ответили, что никто ничего не знает. Как это не знают? Пограничники должны иметь агентуру на той стороне, они должны знать, что творится в приграничье. Значит, такая деликатная была операция, такие люди там были замешаны, что общество так и не было проинформировано", - отметил Гамурарь в эфире программы "Экспертиза".

Собеседник добавил, что в подобных чрезвычайных ситуациях общественности предоставляется "препарированная" информация, и, как правило, люди так и не узнают всех деталей случившегося. Что не идет на пользу ни спецслужбам, ни обществу, так как отсутствие информации всегда порождает слухи.

Официальные органы республики пока не обнародовали официальную версию случившегося. Стоит отметить, что в развитых странах подобные случаи подпадают в категорию чрезвычайных происшествий.

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Теги:
аэропорт, Молдова, самолет


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