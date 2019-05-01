Гайк Бабаян: мужчины сейчас стали чаще делать пластику

Пластический хирург Гайк Бабаян рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие операции по изменению внешности чаще всего делают мужчины.

Повтор. Подкаст впервые был опубликован год назад

К пластическим операциям теперь прибегают не только недовольные своей внешностью женщины. Все чаще к услугам специалистов в этой области прибегают мужчины.

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Пластический хирург Гайк Бабаян рассказал в эфире радио Sputnik о том, какие операции по изменению внешности чаще делают мужчины.

"Мужчины раньше меньше обращали внимание на свою внешность, сейчас стали больше и поэтому стали чаще делать пластику. Самые популярные операции — это подтяжка век, лица, липосакция и пластика носа. Еще очень модно сейчас имитировать спортивное тело, делать кубики и т.д. Им лень ходить в спортзал, поэтому они делают так называемую имитацию спортивного тела", — заявил врач.