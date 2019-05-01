Будза: в Молдове ежегодно десятки людей гибнут на работе

В Молдове люди гибнут на производстве так же массово, как в малоразвитых странах Африки, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза.

По словам главы национального профсоюзного движения, в Молдове рост числа несчастных случаев на производстве произошел после того, как был принят Закон 131, ограничивающий права Инспекции труда, которые прописаны в 81 и 129 конвенциях Международной организации труда.

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"Эти конвенции написаны кровью, это конвенции о защите жизни людей. И у нас говорят, что надо ввести мораторий на проверки Инспекции труда, чтобы лишний раз не беспокоить работодателя. И что же произошло после того, как были проигнорированы интересы людей и конвенции? Произошел серьезный рост тяжелых и смертельных несчастных случаев", - сообщил Будза в эфире программы "Экспертиза".

По словам профсоюзного лидера, вводя мораторий на такие проверки, власти хотели создать более комфортные условия для иностранных производственных компаний, чтобы специалисты инспекции лишний раз не тревожили ценных инвесторов. Это произошло в 2013 году, после чего начался рост смертей на рабочем месте. Только в 2017 году в Молдове стало известно о 417 случаях травм на рабочем месте, 105 из которых расследуются.

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"Это потому, что специалисты инспекции не пришли с проверкой, не проинспектировали условия труда. Возможно, где-то надо было остановить производство, но боялись обидеть работодателя. В результате, в этом году уже 12 членов профсоюза пострадали на производстве, в прошлом году пять человек. А на уровне страны было 35 смертельных случаев. Это большая цифра, так как у нас не так много работающих предприятий", - отметил собеседник.

Эта ситуация стала поводом для слушаний в штаб-квартире Международной организации труда в Женеве. Туда были вызваны члены правительства. Как говорит Будза, то, что им пришлось пережить, - весьма неприятные моменты.

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"Молдова оказалась в одном ряду с Камбоджей, Габоном, Ливией и другими странами африканского континента. Молдова, которая стремится в Европу, оказалась на одной скамье со странами, нарушающими основополагающую Конвенцию по защите жизни людей", - добавил он.

Как надеется глава молдавских профсоюзов, в ближайшее время будет проведена работа над ошибками. Главное, чтобы власти осознали, что Молдова совершила то, что непозволительно в современной Европе.

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