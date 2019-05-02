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Лилия Болокан
© Sputnik / Osmatesco

Болокан: почему мировые бренды заинтересованы в подделке своей продукции

Экспертиза
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О том, почему владельцы известных мировых торговых марок зачастую не стремятся бороться с контрафактом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Лилия Болокан.

Не все обладатели интеллектуальной собственности (а торговые марки подпадают под это определение) стремятся к его охране и защите, утверждает собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

По словам руководителя AGEPI Лилии Болокан, в нашей стране многие мировые торговые марки не зарегистрированы в агентстве по интеллектуальной собственности и не хотят этого делать.

"Некоторые всемирно известные торговые марки по умолчанию согласны с тем, чтобы в какой-то стране были контрафакты. Это рассматривается как своеобразный вид рекламы. Сначала контрафакт с низкими ценами приходит на рынок, а через 10 лет, когда общество уже хочет оригинала, приходит подлинный торговый знак, регистрируется и выдвигает на рынок продукцию уже со своими ценами", - отметила Болокан в эфире программы "Экспертиза"

Такие случаи есть как в Молдове, так и в других странах мира.

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Этот маркетинговый прием используется торговыми марками для бесплатного продвижения и укрепления своей продукции на международных рынках.

О том, что мировые бренды без особой опаски относятся к подделкам, говорит еще один любопытный факт.

По словам Лилии Болокан, в случае обнаружения в той или иной стране фальсифицированной продукции представители оригинальной торговой марки начнут проявлять беспокойство, только если ущерб будет исчисляться сотнями тысяч евро – не меньше. 

"Очень известные торговые марки не всегда реагируют на контрафакт, если цифры ущерба не превосходят 200 тысяч евро. Если цифра меньше – их это не интересует. И это плохо для нас. Это означает, что в Молдову попадает контрафакт, а мы его покупаем и носим", - заключила собеседница.

Ежегодно Агентство по защите интеллектуальной собственности получает более десяти тысяч заявок на регистрацию различных объектов интеллектуальной собственности. В 2018 году количество заявок возросло на шесть процентов. Более 80% от общего количества заявок - это коммерческие знаки (трейдмарк).

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