Давыдов: подскажу, как надо писать "Диктант Победы" в Молдове

Во вторник, 7 мая, в 20 странах мира впервые пройдет международная акция "Диктант Победы". Принять участие в мероприятии, посвященном историческим событиям Великой Отечественной войны, смогут и жители Молдовы. Центры по сдаче теста будут открыты в Российском центре науки и культуры, расположенном в Кишиневе по улице Михая Еминуску, 2, в Приднестровском государственном университете, где диктант смогут написать тираспольчане, также будет организована площадка в Бельцах.

© Sputnik / Irina Leahova Корреспондент Sputnik узнала все тайны "Тотального диктанта"

Регистрация для написания диктанта начнется во всех трех городах республики в 12.00 часов, а сам текст участники начнут писать в 13.00 по кишиневскому времени.

По словам Михаила Давыдова, диктант в данном случае надо воспринимать, как название акции, а не ее содержание. В отличие от "Тотального диктанта", который был проведен в марте, "Диктант Победы" будет направлен на проверку знаний в области истории, а не русского языка.

Участники теста должны будут за 45 минут ответить на 20 вопросов, касающихся тематики Великой Отечественной войны. Помимо вопросов будут и варианты ответов.

"Вопросы будут разные - легкие, а также средней и высокой сложности. Облегчает задание то, что будут даны варианты ответов. Уверен, что люди, которые интересовались историей периода Великой отечественной, изучали ее в школе, смогут на большинство из представленных вопросов ответить", - сказал Давыдов в эфире программы "Экспертиза".

Организаторами "Диктанта Победы" выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, объединение "Волонтеры Победы", "Россотрудничество".

Активное содействие в продвижении акции оказывает партия "Единая Россия".

Задания для теста разрабатывает Российское историческое общество совместно с Российским государственным гуманитарным университетом – одним из сильнейших вузов по подготовке специалистов в области истории.

По словам Михаила Давыдова, не стоит бояться трудностей при написании теста, который будет проходить исключительно на анонимной основе. Сложно не будет, будет интересно, уверяет собеседник.

Ведь главная задача этой акции заключается в привлечении внимания общества, особенно молодого поколения, к истории Великой Отечественной войны, подвигам и героизму, проявленному советскими людьми в те переломные для всего мира годы.

"Для тех, кто решил поучаствовать в "Диктанте Победы", сделаю небольшие подсказки. Основная часть вопросов будет посвящена ключевым датам Великой отечественной, военной географии, историческим личностям и художественной литературе на военные темы. Это базовые темы, на которые будут задаваться вопросы", - добавил он.

Кому не удастся попасть в установленные места в очное время, смогут написать диктант онлайн по интернету. Начало онлайн-тестирования - в 14.00

Организаторы не вводят никаких возрастных ограничений для участников диктанта. В акции смогут принять участие школьники и студенты, люди среднего поколения и ветераны.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте диктантпобеды.рф. Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру (022) 220170.

Диктанты будут организованы также в Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Словении, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Чехии.

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