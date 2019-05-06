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Лилия Болокан
© Sputnik / Osmatesco

Болокан: молдавская таможня будет конфисковывать подделки с Aliеxpress

Экспертиза
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Контрафактные товары, заказанные в интернет-магазинах и доставленные в республику, могут быть конфискованы таможенной службой Молдовы, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщила директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Лилия Болокан.

По словам собеседницы, изъятие подделок на таможне будет происходить в том случае, если торговый знак зарегистрирован в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности.

"Если торговый знак обеспечен территориальной охраной в Республике Молдова, и если этот торговый знак подал заявку на таможню с просьбой охраны, тогда контрафактную продукцию этой марки могут конфисковать", - сказала Болокан в эфире программы "Экспертиза"

Чаще бывает, что компания регистрирует свой торговый знак в AGEPI, но вот на таможню не обращается из-за незнания своих прав. Именно поэтому очень многие контрафактные товары из онлайн-магазинов остаются доступными молдавским потребителям, так как таможня из-за отсутствия запроса от оригинальной компании, не имеет права изымать подделки.

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