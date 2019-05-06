Болокан: молдавская таможня будет конфисковывать подделки с Aliеxpress

По словам собеседницы, изъятие подделок на таможне будет происходить в том случае, если торговый знак зарегистрирован в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности.
"Если торговый знак обеспечен территориальной охраной в Республике Молдова, и если этот торговый знак подал заявку на таможню с просьбой охраны, тогда контрафактную продукцию этой марки могут конфисковать", - сказала Болокан в эфире программы "Экспертиза".
Чаще бывает, что компания регистрирует свой торговый знак в AGEPI, но вот на таможню не обращается из-за незнания своих прав. Именно поэтому очень многие контрафактные товары из онлайн-магазинов остаются доступными молдавским потребителям, так как таможня из-за отсутствия запроса от оригинальной компании, не имеет права изымать подделки.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK