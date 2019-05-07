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Константин Москович
© Sputnik / Miroslav Rotari

Москович: как вино из Молдовы ввело в ступор главного сомелье Белого дома

Экспертиза
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О реакции главного сомелье Белого дома на молдавское вино рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова известный наист, Народный артист республики Константин Москович.

По мнению Константина Московича, проблемы, которые удалось преодолеть молдавским виноделам, способствовали росту качества национального стратегического продукта, который сегодня не стыдно выставить на суд самым авторитетным знатокам вина. 

Что и сделал известный молдавский наист, подружившийся с главным сомелье Белого дома.

Именно он определяет вина, которые должны подаваться во время торжественных застолий с гостями американского президента. 

"Я ему сделал "слепое прослушивание", как говорят у музыкантов. Было несколько сортов вина - Калифорнийское, Чилийское, Аргентинское. Он сразу установил, откуда эти вина. Но каким было его изумление и растерянность, когда он попробовал наше, молдавское вино. Он не мог понять, откуда оно, он предположил, что оно с юга Франции. И когда я ему сказал, что это вино молдавское, он признался, что перепробовал очень много вин, но такого он еще не видел", - рассказал Москович в эфире программы "Экспертиза"

День вина в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Американский гуру вина, до этого не знавший, где на карте мира находится Молдова, пообещал изучить традиции молдавского виноделия.

Но, как признался Москович, то, что эксперт выделил из многообразия образцов именно наш продукт, вызвало особое чувство у исполнителя.

"Его поразили вкусовые качества нашего вина. Это было красное вино одной из молодых компаний, которые у нас активно развиваются. Для меня его реакция стала очень приятным моментом - это была особая гордость", - добавил он.

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Теги:
сомелье, Молдова, вино


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