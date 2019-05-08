Бэтрынча: те, кто отрицают Великую Победу, уселись в кабинетах, построенных в СССР

О необходимости возрождения в Молдове объединительной идеи и возвращения народу собственной истории в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает депутат парламента Влад Бэтрынча.

По словам собеседника программы "Экспертиза", беда и трагедия молдавского общества заключается в том, что его лишили основы – собственной истории. Как говорит депутат, разное понимание своей национальной принадлежности и языка, кардинально разнящиеся трактовки истории не позволяют народу Молдовы сплотиться и начать строить экономически здоровое государство.

"У нас нет сейчас "Истории Молдовы", у нас "История румын", история лишь одного этноса, хотя Молдова, безусловно, полиэтничное государство. Говорить о Молдове как моноэтничном государстве – это полнейший научный и политический абсурд. Но, к сожалению, нам навязывают сегодня эти тенденции, наверняка, они хорошо проплачиваются и поддерживаются", - сказал Бэтрынча.

По мнению депутата, в Молдове пока не удалось созреть политическому классу, способному изменить эту ситуацию, создать правильные ориентиры системе научного мира и системе образования.

Огромная Георгиевская лента и "Вальс Победы" в центре Кишинева – фото и видео>>>

Мы полностью отдали на откуп заграничным кураторам собственных детей и собственные школы, а государство, к сожалению, не воспитывает молодое поколение в духе уважительного отношения к собственной истории, считает он.

"Когда нашу страну называют наследием тоталитарного сталинского режима - это абсурд. Здесь не было ни больниц, ни одного вуза. И лишь та Великая Победа, которая досталась ценой десятков тысяч молдавских граждан, положила начало строительство советской, процветающей Молдавии", - добавил политик.

© Sputnik / Miroslav Rotari Битва за историю: кто и зачем искажает смысл и значение Великой Отечественной войны

Можно давать разные оценки периоду, когда Молдавия была советской. Но существуют неоспоримые, буквально железобетонные факты, которые очень трудно отвергнуть. Это построенные школы и больницы, заводы и даже административные здания, в которых сейчас сидят те, кто пытается переписать историю

"Те же политики сегодня заседают в зданиях, которые построил советский молдавский народ, они стали миллионерами, распродав наследие, построенное в Советской Молдавии. К сожалению, это реальность. Мы, политический класс, должны прийти к тому, чтобы сформировать другую повестку", - резюмировал депутат.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK