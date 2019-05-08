14:49 08 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Влад Бэтрынча
© Sputnik / Rodion Proca

Бэтрынча: те, кто отрицают Великую Победу, уселись в кабинетах, построенных в СССР

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Наследники великой Победы (340)
50 0 0

О необходимости возрождения в Молдове объединительной идеи и возвращения народу собственной истории в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает депутат парламента Влад Бэтрынча.

По словам собеседника программы "Экспертиза", беда и трагедия молдавского общества заключается в том, что его лишили основы – собственной истории. Как говорит депутат, разное понимание своей национальной принадлежности и языка, кардинально разнящиеся трактовки истории не позволяют народу Молдовы сплотиться и начать строить экономически здоровое государство.

"У нас нет сейчас "Истории Молдовы", у нас "История румын", история лишь одного этноса, хотя Молдова, безусловно, полиэтничное государство. Говорить о Молдове как моноэтничном государстве – это полнейший научный и политический абсурд. Но, к сожалению, нам навязывают сегодня эти тенденции, наверняка, они хорошо проплачиваются и поддерживаются", - сказал Бэтрынча. 

Узнавала врага по звуку. История разведчицы Анны Корепановой
© Ruptly
Узнавала врага по звуку: история разведчицы Анны Корепановой - видео

По мнению депутата, в Молдове пока не удалось созреть политическому классу, способному изменить эту ситуацию, создать правильные ориентиры системе научного мира и системе образования.

Огромная Георгиевская лента и "Вальс Победы" в центре Кишинева – фото и видео>>>

Мы полностью отдали на откуп заграничным кураторам собственных детей и собственные школы, а государство, к сожалению, не воспитывает молодое поколение в духе уважительного отношения к собственной истории, считает он.

"Когда нашу страну называют наследием тоталитарного сталинского режима - это абсурд. Здесь не было ни больниц, ни одного вуза. И лишь та Великая Победа, которая досталась ценой десятков тысяч молдавских граждан, положила начало строительство советской, процветающей Молдавии", - добавил политик. 

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Битва за историю: кто и зачем искажает смысл и значение Великой Отечественной войны

Можно давать разные оценки периоду, когда Молдавия была советской. Но существуют неоспоримые, буквально железобетонные факты, которые очень трудно отвергнуть. Это построенные школы и больницы, заводы и даже административные здания, в которых сейчас сидят те, кто пытается переписать историю

"Те же политики сегодня заседают в зданиях, которые построил советский молдавский народ, они стали миллионерами, распродав наследие, построенное в Советской Молдавии. К сожалению, это реальность. Мы, политический класс, должны прийти к тому, чтобы сформировать другую повестку", - резюмировал депутат.    

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Наследники великой Победы (340)

По теме

Узнавала врага по звуку: история разведчицы Анны Корепановой - видео
Петровская: перепишет ли Польша историю
Теги:
память, ВОВ


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Полководцы Победы "при параде" - архивные фото
Бортпроводник рейса SU1492 Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров
Долг и честь: бортпроводник SU1492 Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров
Sputnik Pro
Мастер-класс SputnikPro: "Ключевые тренды в современных медиа"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться