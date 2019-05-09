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Петрович: тысячи молдаван выразили протест искажению истории Великой отечественной

Экспертиза
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (44)
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Десятки тысяч жителей Молдовы, принявшие участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, мирным способом выразили протест попыткам переписать историю и очернить память советских солдат, павших на полях сражений в 1941-1945 годах.

Своими впечатлениями о праздновании 9 мая в Кишиневе в эфире радиостудии Sputnik Молдова поделился руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Собеседник программы "Экспертиза" вспоминает, как 9 мая его, 10-летнего мальчика, родители впервые привели на Мемориал воинской славы в Кишиневе. С тех пор, признается Алексей, ежегодно обязательно в этот день он бывает в этом святом для него месте. Но 9 мая 2010 года он запомнит навсегда.

"Тогда врио президента был один забытый ныне политик (Михай Гимпу – прим.ред). Я помню его заявления перед праздником о том, что мы должны отмечать не День Победы, а день траура. И я помню, как люди просто завалили Мемориал цветами - столько цветов не было ни до, ни после. Люди массово вышли на праздник, и в этом была их доля протеста", - сказал он. 

Так произошло и в этом году – в 74-ю годовщину победы в Великой отечественной. Десятки тысяч человек по всей Молдове 9 мая собрались вместе, чтобы мирным способом (ведь 9 мая люди не выходят на улицу, чтобы громить и жечь) показать, что хватит издеваться над общей памятью.

По словам Алексея Петровича, жители Молдовы собрались для того, чтобы выразить свою гражданскую волю, остановить очернение образа своих предков, который с годами все больше стирается.

"Для нас эта война, отдаляясь, превращается в легенду. Но в какую легенду – в светлую или темную? Нам пытаются представить, что наши деды, якобы, были оккупантами, что они насиловали немок, творили бесчинства и не освободили, а реоккупировали территории, насаждая свои режимы. Мы хотим верить, что это светлая история, мы хотим верить, что наши деды жертвовали собой, хотим верить, что они были героями. Именно поэтому мы выходим вместе 9 мая и сохраняем эту память", - заключил он.

В акции "Бессмертный полк" в Кишиневе в этом году приняли участие 60 тысяч человек. 

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (44)

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