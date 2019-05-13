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Ион Штефаницэ
© Sputnik / Osmatesco

Штефаницэ: зданию кишиневского цирка найдено новое применение

Экспертиза
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О том, под какие цели будет приспособлено здание кишиневского цирка в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава агентства по инспектированию и реставрации памятников архитектуры Ион Штефаницэ.

Наконец определилась судьба столичного здания цирка, которое уже более 15 лет не используется в полную силу.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова Иона Штефаницэ, главная цирковая арена будет переоборудована под многофункциональный культурный центр.  

"Там будут проходить не только цирковые представления. Ничего не мешает использовать его, как концертный зал", - сказал Штефаницэ в эфире программы "Экспертиза".

Средства на реставрацию здания готовы выделить европейские партнеры. Осталось провести полную экспертизу. Первоначальные выводы указывают на то, что строение сохранилось в хорошем состоянии.

"Первоначальная экспертиза указала, что здание находится в хорошем состоянии и даже может выдержать 9-балльное землетрясение. Несмотря на то, что здание не использовалось, оно очень хорошо сохранилось", - добавил эксперт. 

Более того, зданию кишиневского цирка может быть присвоен статус памятника архитектуры.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Уже готовы документы для признания его памятником социалистического модернизма. Когда он откроет свои двери, пока неизвестно. По словам Иона Штефаницэ, предстоят серьезные реставрационные работы, которые могут затянуться на годы.

Здание цирка в Кишиневе было возведено в 1981 году по проекту заслуженного архитектора Молдавии С. М. Шойхета. Первая цирковая программа была представлена в 1982 году, она была посвящена 60-летию образования Советского Союза.

В 2004 году кишиневский цирк был закрыт на ремонт. Продажа главной арены в 2006 году одной из кипрских оффшорных компаний ничего полезного цирку не принесла. После долгих разбирательств сделка была признана незаконной. В 2014 году артисты вернулись на малую сцену. В марте 2018 года Правительство Молдовы утвердило слияние Moldova-Concert и Кишиневского цирка.

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Теги:
Цирк


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