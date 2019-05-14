Матееску: в Молдове появилась дешевая альтернатива газовым котлам

О доступных в республике новых технологиях отопления жилья, которые могут обеспечить обогрев даже многоэтажных домов, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал начальник управления контроля за промышленной продукцией и услугами Агентства по защите прав потребителей Иван Матееску.

Речь идет о солнечных батареях, которые, как утверждает собеседник радиостудии Sputnik Молдова, способны обогреть даже многоквартирные дома.

"После установления системы выходит очень дешевая энергия, но вот проект и само оборудование дорогие. Зато вложенные инвестиции возвращаются на сто процентов, это подсчитано", - сказал Матееску в эфире программы "Экспертиза".

По словам правозащитника, солнечные батареи способны обеспечить обогрев даже высотных домов большой площади. В Молдове, правда, таких примеров нет, первопроходцев можно найти лишь среди собственников особняков.

"Такие системы надо монтировать на крышах многоэтажных домов. Для этого необходимо согласие всех жильцов, то есть все квартиры одновременно должны перейти на солнечные батареи. Ставить такое отопление индивидуально невозможно", - добавил он.

Это, безусловно, минус системы, работающей на энергии солнца, которая ко всему еще и дорогая. Из положительных моментов – после ее установления вы получаете фактически бесплатное отопление и возможность продавать неиспользованную энергию.

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