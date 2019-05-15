Билецкий: есть три секрета устойчивого похудения

Первое, с чего нужно начать, записавшись в спортзал, - это посетить фитнес-врача. Многие новички игнорируют эту необходимость и совершенно напрасно, считает тренер.
"Врач изучит вашу историю и, если заподозрит что-то неладное, то направит на обследование. Если болит бедро, а вы не знаете, что это артроз, он направит к специалисту, и, исходя из этого, корректируется тренировка. Если есть гипертония или еще какие-то отклонения, об этом также обязательно надо знать", - отметил специалист в эфире программы "Экспертиза".
Следующий шаг – посещение спортзала. Начинать нужно с кардиотренировок, советует фитнес-инструктор, которые в зависимости от степени запущенности тела должны длиться от двух недель до месяца. После этого можно переходить на тренажеры, которые Роман Билецкий считает обязательными.
"Некоторые женщины боятся силовых тренировок, думая, что станут, как Шварценеггер. Это распространённое заблуждение. Чтобы накачать огромные мышцы надо много тестостерона в крови, поэтому, если у вас все в порядке с гормонами, вы этого не сможете сделать. Для того, чтобы росли мышцы, нужен профицит калорий, то есть нужно кушать больше, чем вы тратите. А на жиросжигающей диете вы должны кушать меньше, чем тратите. Поэтому ни о каком бешеном росте мышц не может быть и речи", - добавил он.
Знакомиться с тренажерами необходимо под руководством фитнес-инструктора. Самодеятельность в тренажерном зале до добра не доведет, утверждает Роман Билецкий.
"Из-за сидячей работы плечи у человека сведены вперед, тонус грудных мышц повышен, тонус мышц спины понижен, в итоге лопатки разъезжаются, плечи и голова уходят вперед, болят спина и шея. Если человек, не зная об этом, продолжает качать грудь и пресс, естественно, осанка ухудшается, а плечи еще больше уходят вперед. Этим можно просто навредить. Важно, чтобы вас осмотрел не только фитнес-врач, но и фитнес-специалист, который увидит эти гипертонусы и, исходя из этого, продумает тренировочную программу. Он поймет, какие мышцы надо тянуть, а какие мышцы надо качать", - добавил он.
И, конечно, правильное питание – без отказа от вредных привычек в еде хорошего результата добиться невозможно, утверждает специалист, и развенчивает иллюзии о голодной диете.
"Правильное питание, в понимании некоторых, - это жесткие, строгие диеты, но нет такого. На правильно подобранной диете вы прекрасно себя чувствуете, вы не голодный, и даже если и есть позывы к сладкому, они легко купируются", - подчеркнул Билецкий.
Вообще, существует много тонкостей, которые следует знать человеку, объявившему войду лишнему весу. Однако залог успеха кроется в трех главных вещах, считает собеседник.
"Представьте себе пирамиду, у которой есть три угла. Первое - это правильное питание, второе – тренировки, которые включают в себя, как силовые, так и кардиотренировки, и, третье - восстановление, то есть правильный сон", - резюмировал специалист.
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK