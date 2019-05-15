Билецкий: есть три секрета устойчивого похудения

О том, как правильно худеть и с чего начать борьбу с лишним весом - в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал сертифицированный фитнес-тренер и кинетотерапевт Роман Билецкий.

Первое, с чего нужно начать, записавшись в спортзал, - это посетить фитнес-врача. Многие новички игнорируют эту необходимость и совершенно напрасно, считает тренер.

"Врач изучит вашу историю и, если заподозрит что-то неладное, то направит на обследование. Если болит бедро, а вы не знаете, что это артроз, он направит к специалисту, и, исходя из этого, корректируется тренировка. Если есть гипертония или еще какие-то отклонения, об этом также обязательно надо знать", - отметил специалист в эфире программы "Экспертиза".

Следующий шаг – посещение спортзала. Начинать нужно с кардиотренировок, советует фитнес-инструктор, которые в зависимости от степени запущенности тела должны длиться от двух недель до месяца. После этого можно переходить на тренажеры, которые Роман Билецкий считает обязательными.

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"Некоторые женщины боятся силовых тренировок, думая, что станут, как Шварценеггер. Это распространённое заблуждение. Чтобы накачать огромные мышцы надо много тестостерона в крови, поэтому, если у вас все в порядке с гормонами, вы этого не сможете сделать. Для того, чтобы росли мышцы, нужен профицит калорий, то есть нужно кушать больше, чем вы тратите. А на жиросжигающей диете вы должны кушать меньше, чем тратите. Поэтому ни о каком бешеном росте мышц не может быть и речи", - добавил он.

Знакомиться с тренажерами необходимо под руководством фитнес-инструктора. Самодеятельность в тренажерном зале до добра не доведет, утверждает Роман Билецкий.

"Из-за сидячей работы плечи у человека сведены вперед, тонус грудных мышц повышен, тонус мышц спины понижен, в итоге лопатки разъезжаются, плечи и голова уходят вперед, болят спина и шея. Если человек, не зная об этом, продолжает качать грудь и пресс, естественно, осанка ухудшается, а плечи еще больше уходят вперед. Этим можно просто навредить. Важно, чтобы вас осмотрел не только фитнес-врач, но и фитнес-специалист, который увидит эти гипертонусы и, исходя из этого, продумает тренировочную программу. Он поймет, какие мышцы надо тянуть, а какие мышцы надо качать", - добавил он.

И, конечно, правильное питание – без отказа от вредных привычек в еде хорошего результата добиться невозможно, утверждает специалист, и развенчивает иллюзии о голодной диете.

"Правильное питание, в понимании некоторых, - это жесткие, строгие диеты, но нет такого. На правильно подобранной диете вы прекрасно себя чувствуете, вы не голодный, и даже если и есть позывы к сладкому, они легко купируются", - подчеркнул Билецкий.

Вообще, существует много тонкостей, которые следует знать человеку, объявившему войду лишнему весу. Однако залог успеха кроется в трех главных вещах, считает собеседник.

"Представьте себе пирамиду, у которой есть три угла. Первое - это правильное питание, второе – тренировки, которые включают в себя, как силовые, так и кардиотренировки, и, третье - восстановление, то есть правильный сон", - резюмировал специалист.

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