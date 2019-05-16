Жук: 21 июня – дедлайн для молдавских политиков

Почти три месяца прошло со дня выборов в парламент, два месяца длится учредительное заседание законодательного органа, но ясности в том, что дальше будет с новоизбранным законодательным органом пока нет никакой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Made in Moldova: затянувшийся кризис и возможные сюрпризы от политиков

Мнения экспертов и политиков о судьбе парламента разделились. Президент страны с 90-процентной вероятностью прогнозирует досрочные выборы.

Руководство ACUM – Майя Санду и Андрей Нэстасе – не расстаются с идеей формирования миноритарного правительства.

Что такое миноритарное правительство? Это кабинет министров, сформированный без парламентского большинства, у которого, соответственно, нет гарантированной депутатской поддержки. По мнению директора Института правовых, политических и социологических исследований Виктора Жука, конструкция эта весьма неустойчива.

"Каждый раз необходимы будут переговоры по любому законопроекту, законодательный процесс будет очень трудоемким. У нас было такое правительство в начале 2015 года. Оно просуществовало около трех месяцев, потому что всегда нужно идти на какие-то уступки. Предлагать голосовать за чужие законопроекты просто так – такое в политике невозможно", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза".

Шансы на формирование миноритарного правительства на сей раз невелики, считает собеседник. Тем более, что Партия социалистов четко заявила о неготовности идти на такой шаг. Все идет к досрочным выборам – этот вариант в нынешней ситуации видится наиболее реальным.

"До 9 июня должно быть создано правительство, или парламент должен стать функциональным до 21 июня. То есть, 21 июня будет ясно – или правительство, или внеочередные парламентские выборы", - добавил Виктор Жук.

В среду президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире национального общественного телеканала, оценил вероятность проведения в республике досрочных парламентских выборов на 90%. Он сказал, что для возобновления переговоров о создании парламентского большинства между Партией социалистов (ПСРМ) и блоком ACUM необходима общая повестка дня, которая у двух политических формирований сейчас отсутствует.

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