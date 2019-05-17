Воронин: досрочных выборов в Молдове не будет

В среду президент республики Игорь Додон в эфире национального общественного телеканала оценил шансы досрочных выборов в Молдове в 90%.
По словам лидера ПКРМ Владимира Воронина, депутаты найдут способ сохранить нефункциональный пока парламент.
"Скорее всего, это будет не коалиция, никакой не альянс. Будет голосование парламента по интересам и формирование миноритарного правительства демократов и социалистов. Скорее всего, что так и будет", - сказал Воронин в эфире программы "Экспертиза".
По мнению бывшего президента, "какие-то намеки того, что будет дальше, уже прорисовываются. По его словам, пока остается непонятным, почему парламентские партии "не завершают эту конструкцию".
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