Воронин: досрочных выборов в Молдове не будет

В среду президент республики Игорь Додон в эфире национального общественного телеканала оценил шансы досрочных выборов в Молдове в 90%.

Он сказал, что для возобновления переговоров о создании парламентского большинства между Партией социалистов (ПСРМ) и блоком ACUM необходима общая повестка дня, которая у двух политических формирований сейчас отсутствует.

По словам лидера ПКРМ Владимира Воронина, депутаты найдут способ сохранить нефункциональный пока парламент.

"Скорее всего, это будет не коалиция, никакой не альянс. Будет голосование парламента по интересам и формирование миноритарного правительства демократов и социалистов. Скорее всего, что так и будет", - сказал Воронин в эфире программы "Экспертиза".

По мнению бывшего президента, "какие-то намеки того, что будет дальше, уже прорисовываются. По его словам, пока остается непонятным, почему парламентские партии "не завершают эту конструкцию".

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