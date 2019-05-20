Жук: почему жители Молдовы всегда недовольны тем, куда движется страна

Согласно последнему исследованию, опубликованному Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, 69,1% жителей Молдовы считают, что наша страна движется в неверном направлении, 22,4% – что курс является верным и 8,5% затруднились ответить на этот вопрос.

Больше всего респондентов тревожат бедность и нехватка денег (32,8%), рост цен на продукты и услуги (23,2%), коррупция и криминал (18,1). Также жители Молдовы обеспокоены безработицей, политической нестабильностью, будущим своих детей.

По словам директора Института правовых, политических и социологических исследований Виктора Жука, жители Молдовы всегда массово выражали недовольство развитием страны, а в некоторых опросах число несогласных достигало 85%.

Хотя, как считает эксперт, вопрос, который всегда вызывает резкую реакцию общественности, сам по себе неверно сформулирован и не отражает реальный настрой населения.

"Допустим, приверженцы социалистов считают неверным европейское движение, а унионисты то же самое говорят о евразийском движении. Получается, что недовольны все", - отметил политолог.

По его мнению, этот индикатор важен для специалистов-социологов, но из него не должны делать выводы простые люди. Тем более, как утверждает Виктор Жук, население Молдовы не ассоциирует свое будущее с правительством или с политическими партиями, которые и диктуют вектор развития страны.

"Три партии, которые находятся на первых местах, имеют свое твердое ядро, и люди будут за них голосовать. А вот избиратели из пассивного ядра, которые участвуют в выборах то за одну, то за другую партию, они и проявляют недовольство и говорят, что страна движется в неправильном направлении", - добавил собеседник программы "Экспертиза".

Виктор Жук добавил, что в опросах общественного мнения социологи часто прибегают к нерелевантным вопросам, которые не значатся в повестке дня. Таким вопросом, который также традиционно включается в большинство исследований, является вопрос о референдуме по поводу вступления Молдовы в НАТО.

"Разве сейчас стоит вопрос о вхождении Молдовы в НАТО? Эти вопросы дезинформируют население. Я говорил с социологами, но они мне ответили, что эти вопросы важны для них", - заключил собеседник.

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