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Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: сегодня Евросоюз может манить только либеральными ценностями

Экспертиза
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Политолог-международник Александр Рар рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему Евросоюз крайне неохотно открывает свои рынки для молдавской продукции.

В прошлом году в Евросоюз было продано всего лишь 2 тысячи тонн молдавских яблок. Несмотря на все живописуемые соблазны и выдаваемые посулы, открывать свои рынки для молдавской продукции Европа не спешит. По словам российского политолога, вначале Евросоюз был довольно щедр на реверансы в сторону стран Восточной Европы.

"И полякам, и венграм, и затем прибалтам предлагалось экономическое преимущество выхода на европейский рынок. Они его получили, поэтому нельзя говорить о том, что для этих стран Евросоюз не стал благом. А вот для дальнейшего расширения не хватает уже ни средств, ни мощи Евросоюза", - заявил Рар в эфире программы "Экспертиза".

Как рассказал эксперт, сегодня новых кандидатов приманивают в Евросоюз не через экономические рычаги. Свои рынки Евросоюз тщательно оберегает от проникновения "новичков".

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"Если Евросоюз захотел бы, он давно открыл бы свой рынок. И речь не только о Молдове. Могли бы открыть свой рынок украинским сельхозпроизводителям, и они начали бы зарабатывать деньги. Но в Европе своя сельхозпродукция есть, поэтому украинцев тоже туда не пускают", - объяснил Рар.

Политолог подчеркнул, что единственное, чем может сегодня соблазнить Евросоюз, это либеральные ценности, такие, как демократия, правовое государство. Но восточноевропейские страны отличаются от Запада, у них собственные ценности, и эти либеральные модели им не всегда подходят.

"У Восточной Европы свой менталитет, и либеральную модель, которая хороша, скажем, для Германии или Бельгии, невозможно насадить в Украине или Молдове. Люди будут просто разочарованы тем, что от них требуют становиться западными демократами, а взамен они получают только иллюзорные обещания", - заключил Рар.

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Теги:
рынки сбыта, вступление в ЕС, экономика, Молдова, Евросоюз


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