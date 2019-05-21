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Виорел Гырбу
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу: падение лея должно остановиться

Экспертиза
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О причинах нестабильного поведения национальной валюты и том, что будет с леем дальше в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

С начала года молдавский лей демонстрирует перманентное обесценивание по отношению к основным иностранным валютам – доллару США и евро. Согласно официальному курсу, с начала года доллар подорожал на 89 банов. Европейская валюта встретила 2019 год на отметке 19,54 леев за евро, 21 мая, евро торгуется по 20,01 леев.

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, падение национальной валюты было значительным и объективным.

"На протяжении первых месяцев в январе-феврале Национальный банк тратил очень много на поддержание лея. Сейчас Национальный банк, наоборот, не тратит, а покупает валюту, поэтому лей немного ослаб", - сказал Гырбу в эфире программы "Экспертиза".

По словам экономиста, дальнейшее поведение национальной валюты будет зависеть от многих фактором, лежащих, в том числе, и в политической плоскости.

"Тут и переводы из-за рубежа, которые стремительно падают, тут и корреляция импорт-экспорт, внешняя помощь, на которую Молдова надеется, но которая никак не приходит.  Зависит, разумеется, и от развития политической ситуации. Если не будет политической стабильности, то не будет инвестиций в стране, все больше людей будут уходить от молдавского лея, потому что высокие риски. Из-за этого и спекуляций молдавский лей может потерять в цене", - добавил он.

Но в целом, как считает Виорел Гырбу, нет оснований для обвала национальной валюты. Картина валютного рынка в ближайшей перспективе выглядит более оптимистично, чем кажется на первый взгляд.

"Лей уже потерял определенную нагрузку и большого падения по отношению к другим валютам до конца года не должно происходить, если не произойдет чего-то кардинального, конечно", - заключил собеседник.

О том, почему раскачивает молдавский лей экономист Виорел Гырбу рассказал в программе "Экспертиза".

                 

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