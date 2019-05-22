Никорич: 30 мая в Молдове будет представлено более 2000 вакантных мест

О наиболее востребованных в республике профессиях и ярмарке вакансий, которая пройдет 30 мая в Кишиневе, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала главный специалист Управления занятости населения столицы Юлия Никорич.

Ярмарка вакансий для молодежи пройдет 30 мая в Национальном дворце им. Николая Сулак с 10 до 15 часов. Однако, как отметила представитель Управления занятости населения Кишинева, мероприятие будет полезно не только молодым, но и любому человеку, находящемуся в поисках работы.

"В ярмарке примут участие 50 работодателей, которые представят более 2000 рабочих мест. Это легкая промышленность, медицина, образование, разные инженерные специальности, слесари и специалисты в области IT, швеи и товароведы", - сказала Никорич в эфире программы "Экспертиза".

На ярмарке будут представлены вакантные места как в госсекторе, так и частных кампаниях. Как отметила Юлия Никорич, неформальная обстановка мероприятия будет способствовать легкому общению с потенциальными работодателями, которым можно будет задать все вопросы по поводу трудоустройства.

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Те, кто не сможет принять участие в мероприятии 30 мая, смогут поискать работу на портале e-angajare.md. Регистрация участников онлайн-ярмарки будет проходить с 30 мая по 7 июня. На ресурсе можно будет ознакомиться со списком работодателей, находящихся в поиске сотрудников, и оставить там свое резюме.

Больше узнать о рынке труда и вакантных местах также можно, позвонив по номеру Call-центра Национального агентства занятости населения 0-8000-1000.

Ярмарка вакансий пройдет под эгидой Министерства труда, социальной защиты и семьи, а также Министерства образования, культуры и науки.

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