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Мариан Лупу
© Sputnik / Osmatesco

Лупу: ситуация в Молдове выглядит почти безвыходной

Экспертиза
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Бывший спикер парламента, председатель Счетной палаты республики Мариан Лупу в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал прогноз развития политической ситуации в стране.

Ровно три месяца назад, 24 февраля 2019 года, в Молдове прошли парламентские выборы, однако партиям, преодолевшим избирательный порог, до сих пор не удалось создать коалицию, сформировать рабочие органы законодательного собрания и избрать новое правительство. 

В целом ситуация выглядит очень сложно и почти безвыходно, считает экс-спикер парламента, председатель Счетной палаты Мариан Лупу, давший в эфире радиостудии Sputnik Молдова свою оценку политических дел в стране.

"Я даю больше процентов на то, что ситуация катится к досрочным парламентским выборам с учетом блокировки, которая налицо. Не будем показывать пальцем, я не имею на то право, но это констатация фактов", - отметил Лупу в эфире программы "Экспертиза".

По его мнению, нынешняя ситуация представляет "важный посыл обществу", которое с большой долей вероятности вновь будет поставлено перед выбором.

Политика –это та вещь, которая, по мнению Лупу, преподносит сюрпризы, поэтому есть определенный шанс на то, что вдруг политикам придет какое-то гениальное решение, у них произойдет какое-то изменение. 

"Хотя я не вижу предпосылок для этого с учетом оставшегося ресурса времени. Но давайте не будет исключать и такой вариант", - резюмировал он. 

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон - парламенту: либо вы занимаетесь работой, либо - досрочные выборы

Согласно Конституции Молдовы, если работоспособный парламент в течение трех месяцев не может принять ни один нормативный акт, то президент страны имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске высшего законодательного органа.

В Конституции прописан и второй вариант. Если работающий парламент не может избрать правительство и утвердить его программу, то глава республики тоже имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске такого законодательного органа.

В этой связи президент Молдовы Игорь Додон обратился обратился в Конституционный суд, чтобы внести ясность - когда наступает крайний срок, в который может быть распущен парламент.

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Теги:
Мариан Лупу


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