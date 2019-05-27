Лупу: тысячи пенсионеров целый год не получали социальную помощь

К такому выводу специалисты Счетной палаты пришли после изучения отчета правительства об исполнении бюджета социального страхования. Было выявлено, что до получателей социальной помощи деньги не доходили от шести месяцев до года, несмотря на то, что необходимые средства были своевременно перечислены Кассой социального страхования.

Речь идет о сумме в 10 миллионов леев, которые были направлены государством в качестве помощи социально уязвимым слоям населения, в том числе - в холодный период. Речь идет, прежде всего, о пенсионерах, потому что именно они представляют основную часть получателей социальных выплат.

"У Poşta Moldovei одна база данных – по пенсиям, и вторая база данных – по получателям социальной помощи. Самое неприятное, что эти две системы между собой просто не подключены. Многие пенсионеры не смотрят телевизор, газет не читают и не в курсе, что парламент и правительство приняли решение, что они должны получить деньги от государства", - сказал Лупу в эфире программы "Экспертиза".

© Sputnik / Виталий Тимкив Западные соцгарантии - граждане Молдовы могут получать европейские пенсии

В итоге пожилой человек приходил за пенсией, не зная, что может получить также соцпомощь и не требуя ее у работников почты, а последние не всегда сверялись с базой данных, чтобы проверить, числится ли данный получатель помощи в базе данных или нет.

"База данных есть, деньги есть, а из-за незнания люди не получали деньги. Всего около 10 миллионов леев", - добавил он.

Информация о недочетах была доведена до Poşta Moldovei, уже доброй половине получателей, которые не знали о том, что могут претендовать на помощь, деньги были выданы.

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