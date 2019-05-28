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Людмила Лазовик
© Sputnik / Osmatesco

Координатор проекта "Футбол для дружбы": футболисты из РМ попали в Лигу чемпионов

Экспертиза
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Участники проекта "Футбол для дружбы" из Молдовы отправились в Мадрид, где 1 июня пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, о программе юных спортсменов в эфире радио Sputnik Молдова рассказала координатор проекта Людмила Лазовик.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, ФИФА, УЕФА, параолимпийский и олимпийский международные комитеты являются соучредителями этой программы.

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Каждое мероприятие с детьми привязывается к какому-то крупному футбольному событию. 

В прошлом году молдавские дети, наряду со спортсменами из 211 стран, впервые поехали в Москву на чемпионат мира. В этом году формат несколько изменился, количество стран сократилось, но дети будут участвовать в не менее значимом событии – Лиге чемпионов УЕФА.

Кроме участия в финале Кубка европейских чемпионов, для детской сборной мира по футболу будут организованы и другие яркие мероприятия.

"Дети мало того, что играют в свой чемпионат мира, они принимают участие в футбольном форуме, это достаточно серьезное мероприятие, где собираются звезды футбола, входящие в состав ФИФА и УЕФА, общаются с детьми, решают мировые проблемы футбола, в том числе женского. Изюминкой для детей будет возможность попасть на финал Лиги чемпионов УЕФА", - рассказала Людмила Лазовик в эфире программы "Экспертиза"

Проекту "Футбол для дружбы" уже семь лет. Изначально он предоставлял возможность попасть на какое-то крупное футбольное мероприятие детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями.

Но с годами "Футбол для дружбы" раздвинул границы и сегодня является огромным социальным международным проектом, главная задача которого – свести вместе и подружить юных футболистов из разных стран мира, разных культур и национальностей.

"В прошлом году, например, белорусские дети играли с ребятами из Пакистана, Индии и Южной Африки. Это был очень интересный микс. Это дети 12 лет, увлекающиеся футболом и знающие английский язык. Главное – подружить детей, это основная задача", - добавила она.

В этом году Республика Молдова выиграла четыре квоты на участие детей и одну квоту для лицензированного тренера в рамках программы "Футбол для дружбы". Трое детей, родившихся в период с апреля 2006 года по сентябрь 2007 года, были отобраны на конкурсе, организованном 1 апреля в спортивном клубе Буюкань в Кишиневе. В отборе приняли участие около 40 детей из клубов Кишинева, Унген, Оргеева, Единец.

Так, на основе критериев, применяемых программой "Футбол для дружбы, были определены следующие победители: вратарь – Александр Таргон из ФК "Динамо" (Кишинев), но из-за травмы был заменен на Луку Греку "Милсами" (Орхей), защитник - Думитру Дьяков ФК "Гетика" (Кишинев), полузащитник Роберт Ребежа ФК "Мэгдэчешть", Криулянский район. Юным журналистом был избран Никита Киоса, а молодым тренером - Степан Караулой, тренер ФК "Кодру" из Лозова.

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Теги:
футбол, Молдова


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