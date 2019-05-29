Шова: туристы из СНГ за вином должны ехать в Молдову, а не во Францию

Французское шато или молдавский винный замок – еще десять лет назад выбор большинства туристов с постсоветского пространства пал бы на основоположников винных традиций. Сегодня ситуация уже не та, у законодателей винной моды появились конкуренты.

"Мы посещали и Францию, и Италию, и Австрию. Да, винный туризм там более развит, чем у нас, у нас он еще в зародыше. Но у нас есть, что показать, и даже больше, чем есть у французов и итальянцев. В Европе есть отдельно замки и отдельно фабрики, но винный замок – это уникальный объект, винный подземный город – это тоже уникальный объект. У нас есть уникальные вещи, чего нет нигде в мире", - сказал Денис Шова в эфире программы "Экспертиза".

© Sputnik / Miroslav Rotari Москович: как вино из Молдовы ввело в ступор главного сомелье Белого дома

Кроме того, у Молдовы есть ряд преимуществ по сравнению с раскрученными европейскими направлениями винного туризма. Во-первых, туристам с постсоветского пространства значительно проще добраться до нашей страны, для въезда не нужны никакие дорогостоящие визы. А, во-вторых, цены в Молдове значительно более привлекательные, чем в Европейском союзе.

"Передвижение внутри страны, цены на бензин, аренда автомобиля. По уровню цен мы ниже на 30-40 процентов. И если турист организовывает тур на пять-семь дней, то вот эти 30-40 процентов складываются в приличную сумму", - добавил он.

Ну, и, конечно, туристам из стран СНГ не придется преодолевать в Молдове языковой барьер, что для многих представляет проблему в европейских странах.

"У нас многие говорят на русском языке. Для постсоветского пространства русский язык – это еще один объединяющий фактор. И тому же российскому или белорусскому туристу будет проще общаться здесь, чем во Франции или Италии. Здесь поймут все, даже негодование, если оно, не дай бог, появится", - заключил он.

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