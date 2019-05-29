Журавлев: экономические интересы Молдовы – в сотрудничестве с ЕАЭС

На что может рассчитывать республика в рамках ЕАЭС, и какие вопросы окажутся приоритетными в ближайшую пятилетку в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Московского института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В столице Казахстана Нур-Султане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

© Sputnik / Алексей Бабушкин В Нур-Султане начинается заседание ВЕЭС - Молдова наблюдает

Также в Нур-Султан прибыл и президент Молдовы Игорь Додон.

Члены высшего совета подводят итоги работы за пять лет. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.

По словам директора Московского института региональных проблем Дмитрия Журавлева, для стран-участниц ЕАЭС важна дальнейшая унификация законодательства, в первую очередь, налогового. Основной задачей на ближайшую пятилетку станет создание единого рынка, что сделать будет непросто.

"Вряд ли у нас есть другой вариант развития, кроме как создавать единое реальное экономическое пространство: единство законодательства, единство налогов, в идеале - единство валют. Это очень непростая задача, но ее в конце-концов можно решить", - отметил Журавлев в эфире программы "Экспертиза".

Что касается Молдовы и перспектив интеграции республики в ЕАЭС, собеседник считает эту задачу выполнимой. Более того, у республики, по его убеждению, нет альтернатив успешного экономического развития, кроме как в рамках евразийского экономического сообщества.

"Молдова может рассчитывать на экономическую стабильность, потому что, скажем прямо, главными экспортными товарами является сельскохозяйственная продукция, а в Европе высоки барьеры для чужой сельскохозяйственной продукции. В странах ЕАЭС потребность в них существуют, и они с удовольствием будут ее покупать, поэтому экономические интересы Молдовы как раз на позициях сотрудничества с ЕАЭС", - заключил он.

Республика Молдова является наблюдателем в ЕАЭС с мая 2018 года.

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