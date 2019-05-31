09:56 31 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD18.19
  • RUB0.28
  • RON4.26
  • UAH0.68
Поиск
Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco

Политолог: годы, заканчивающиеся девяткой, приносят Молдове только потрясения

Экспертиза
Получить короткую ссылку
36 0 0

Политолог, автор политической истории нашей страны Игорь Волницкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметил любопытное совпадение – года, которые заканчиваются цифрой девять в нашей республике всегда сопровождались серьезными испытаниями, а также проблемами.

Политолог вспомнил 1989 год, который принес большие перемены в Молдову. 31 августа Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике. 

"1989 год стал пиком национального возрождения в Молдове. Тогда были заложены реальные основы для провозглашения независимости Молдовы два года спустя", - отметил он в эфире программы "Экспертиза".

Прошло десять лет, наступил 1999 год, который стал, по мнению собеседника, самым сложным за всю историю Молдовы. Распался первый правящий в Молдове Альянс за демократию, распалась Демократическая конвенция, в стране поменялись три правительства, республика переживала глубочайший политический кризис.

"Мы начали год с правительства Ион Чубук-2, который в самом начале года подал в отставку. В феврале у нас было правительство Иона Стурзы, но не успел он закончить год. Осенью кризис привел к установлению в декабре правительства Брагиша. То есть в течение года произошло три крупнейших политических изменения", - добавил он.

2009 года – еще свежи в памяти апрельские события. В результате массовых беспорядков был подожжен парламент и президентский дворец. Толпы манифестантов, за считанные часы превратившиеся в вандалов, за считанные часы разграбили здания, символизирующие власть в стране. Это не считая двух парламентских компаний.

И вот, наконец, 2019, он чем-то повторяет 1999 год, считает Волницкий. Нескончаемый политический кризис, никаких гарантий, что не будет еще одних выборов и никто не знает, к чему мы придем.

По теме

Взгляд в историю: от Драгоша до наших дней - сколько "независимостей" было у Молдовы
Немецкий след в истории Молдовы: как проходила интеграция двух культур
История Молдовы – еврейский вклад


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые популярные туристические места среди фотографов мира
Обострение в Косово
Косово: почему произошло обострение ситуации
Случаи притеснения российских СМИ в странах Балтии
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться