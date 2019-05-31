Политолог: годы, заканчивающиеся девяткой, приносят Молдове только потрясения

Политолог, автор политической истории нашей страны Игорь Волницкий в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметил любопытное совпадение – года, которые заканчиваются цифрой девять в нашей республике всегда сопровождались серьезными испытаниями, а также проблемами.

Политолог вспомнил 1989 год, который принес большие перемены в Молдову. 31 августа Верховный Совет МССР провозгласил молдавский официальным языком в "политической, экономической, социальной и культурной сферах" и принял закон о возврате молдавского языка к латинской графике.

"1989 год стал пиком национального возрождения в Молдове. Тогда были заложены реальные основы для провозглашения независимости Молдовы два года спустя", - отметил он в эфире программы "Экспертиза".

Прошло десять лет, наступил 1999 год, который стал, по мнению собеседника, самым сложным за всю историю Молдовы. Распался первый правящий в Молдове Альянс за демократию, распалась Демократическая конвенция, в стране поменялись три правительства, республика переживала глубочайший политический кризис.

"Мы начали год с правительства Ион Чубук-2, который в самом начале года подал в отставку. В феврале у нас было правительство Иона Стурзы, но не успел он закончить год. Осенью кризис привел к установлению в декабре правительства Брагиша. То есть в течение года произошло три крупнейших политических изменения", - добавил он.

2009 года – еще свежи в памяти апрельские события. В результате массовых беспорядков был подожжен парламент и президентский дворец. Толпы манифестантов, за считанные часы превратившиеся в вандалов, за считанные часы разграбили здания, символизирующие власть в стране. Это не считая двух парламентских компаний.

И вот, наконец, 2019, он чем-то повторяет 1999 год, считает Волницкий. Нескончаемый политический кризис, никаких гарантий, что не будет еще одних выборов и никто не знает, к чему мы придем.