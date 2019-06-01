Почему занимаюсь спортом, но не худею – фитнес-тренер о секретах потери веса

Лето, а вместе с ним и приближающаяся перспектива поездки на море, для многих становится стимулом пересилить себя и записаться в тренажерный зал.
С чего надо начинать, чтобы избавиться от того, что копилось всю зиму?
Как побороть в себе стеснительность?
Тренажеры или групповые занятия, кардио или растяжка, бассейн или кроссфит – какая из форм тренировок наиболее эффективна для потери веса?
Хожу в спортзал, но не худею. Почему?
Как понять, что пора остановиться? Когда нужно заканчивать тренировку, и сколько она должна длиться?
С чего следует начинать занятия тучным людям?
Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Евгений Паскарь обсудили с фитнес-тренером, единственным в Молдове обладателем сертификата American Council on Exercise "Medical exercise specialist", экспертом по реабилитации Романом Билецким.
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