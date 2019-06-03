Козак: прибыл в Молдову накануне судьбоносных решений

О целях визита в Кишинев вице-премьер правительства России Дмитрий Козак рассказал в ходе брифинга, состоявшегося по завершении встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Торговые связи с Молдовой фактически заморожены, межправительственная комиссия по сотрудничеству между двумя странами не работает, а план развития торгово-экономических отношений Россия-Молдова не реализуется – так описал состояние двустороннего взаимодействия вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

В Молдову гость прибыл в качестве спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений, однако уйти от политической проблематики не удалось.

"Я хочу сказать, зачем приехал именно сейчас. Мы хотим разъяснить нашу позицию всем политическим силам накануне принятия судьбоносных политических решений. Если будет коалиционное соглашение, то внутриполитический курс Молдовы – это тоже предмет таких соглашений", - сказал Козак в ходе брифинга.

Если не удастся сформировать коалицию, в Молдове неминуемы досрочные выборы. В таком случае позиция России полностью совпадает с мнением европейских партнеров о необходимости изменения избирательной системы таким образом, чтобы "был четко продемонстрирован выбор народа".

"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела, это политическая ответственность и политический вектор всех политических партий, их ответственность перед избирателями. Но если такие досрочные выборы состоятся, то, как нам кажется, тем, кто исповедует исключительно европейскую линию следовало бы прислушаться к рекомендациям ЕС и Венецианской комиссии, чтобы поменять избирательную систему, чтобы она была максимально прозрачной и понятной", - заключил Козак.

Российский вице-премьер прибыл в Молдову с рабочим визитом по приглашению президента республики Игоря Додона.

Козак был назначен на должность спецпредставителя президента России Владимира Путина в июле 2018 года. Нынешний визит в Кишинев стал первым после назначения на этот пост.

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