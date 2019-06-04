Юшков: проблема подачи газа в Молдову серьезна и пока неразрешима

31 декабря 2019 года у Молдовы истекает, подписанный с "Газпромом", контракт на поставку газа в нашу страну. Параллельно завершается и контракт российского газового гиганта с Украиной на транзит газа в Молдову. Переговоры о новом транзитном соглашении ведутся в трехстороннем (Россия, Украина, ЕС) формате с середины прошлого года, но пока сторонам не удалось приблизиться к компромиссу. Осложняют ситуацию многочисленные судебные разбирательства между "Газпромом" и Навтогазом".

Ситуацию в эфире программы "Экспертиза" прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков.

По его мнению, проблема надежного газоснабжения возникла не только для Молдовы, но и всего региона, поскольку вопрос состоит даже не в урегулировании нынешнего спора между Россией и Украиной, а в том, будет ли вообще подписано хоть какое-то соглашение между сторонами.

"Одним из условий подписания нового соглашения на транзит российского газа через Украину стало урегулирование в Стокгольмском арбитраже. И здесь пугает то, что украинская сторона постоянно заявляет, что не будет никакого договора, и что Россия хочет остановить транзит. Хотя еще полгода можно вести диалог, и России нужно подписывать это соглашение, она хочет подписать это соглашение, и европейцы хотят это сделать", - отметил Юшков.

Заинтересованность России в подписании нового соглашения очевидна, считает эксперт. Пока до конца неясно, будут ли к концу 2019 году полностью запущены два стратегических газопровода – вторая ветка "Турецкого потока" и "Северный поток-2".

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"Сухопутные участки этих газопроводов пока не достроены. Плюс к "Северному потоку-2" есть вопросы по Третьему энергопакету, его распространили на морскую часть. Поэтому как-то надо доставлять газ энергопотребителям, в том числе, Молдове и Болгарии", - добавил он.

И если с Болгарией вопрос более-менее понятен, потому что обе нитки "Турецкого потока" готовы пустить газ реверсом по Трансбалканскому газопроводу, то с другими балканскими странами проблем остается много.

"Непонятно, по какой схеме будет снабжаться весь этот регион, если транзитного договора через Украину не будет. России гораздо проще сохранить транзит в ряд стран через Украину. Только нужно сесть и определить, в какие страны будет осуществляться транзит, а в какие точно нет", - заключил он.

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