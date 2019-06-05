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Олег Рейдман
© Sputnik / Rodion Proca

Рейдман о нокауте лея: высокий курс доллара выгоден госказне

Экспертиза
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Почему в республике постоянно растет курс иностранных валют, в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил эксперт в области экономики Олег Рейдман.

В среду евро и доллар преподнесли очередной сюрприз. Отличилась европейская валюта. По курсу Нацбанка, евро расположился на отметке 20,5020 лея, отыграв 15 банов. Это самый большой скачок "европейца" за последнее время.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco
Гырбу: почему в Молдове растет курс евро

"Американец" также оказался в плюсе, хотя и не столь значительном. Нацбанк установил курс доллара на пятое июня на уровне 18,2119 лея. Такими малыми шагами доллар уже долгое время продолжает укреплять свои позиции.

По мнению эксперта в области экономики Олега Рейдмана, валютный курс в Молдове, хотя и управляется рыночными механизмами, но не является объективным, поскольку используется в качестве инструмента для пополнения бюджета страны.

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"У нас сейчас импорт есть, и он, хоть и незначительно, но растет. Чем дороже в леях будет евро или доллар, тем больше мы соберем на таможне денег за НДС, таможенную пошлину, таможенные процедуры, сертификацию и так далее", - отметил Рейдман в эфире программы "Экспертиза"

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
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Но у медали, как известно, есть две стороны. Высокий курс иностранных валют невыгоден импортерам, их расходы растут, а спрос на товар снижается. Поэтому коммерсанты находят альтернативные, не всегда законные, пути выхода из ситуации.

"Коммерсант повоет, а потом попытается уйти в тень, применить серую схему, купить товар подешевле или вообще остановить свой импорт. Инструмент роста иностранной валюты имеет предел, который упирается в платежеспособный спрос. Правительству этим инструментом все равно, что бить не по гвоздю, а по пальцу, если прекратятся эти поступления. Замах на рубль, а удар на копейку", - заключил он.

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