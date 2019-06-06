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Марина Подлесная
© Sputnik / Osmatesco

Подлесная: когда Пушкин выучил русский язык

Экспертиза
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Когда Пушкин выучил русский язык и почему не посвятил своей матери ни одной строчки - музеограф Дома-музея А.С. Пушкина Марина Подлесная раскрыла в эфире радиостудии Sputnik Молдова малоизвестные факты из жизни великого поэта.

В четверг мировое культурное сообщество отмечает 220 лет со дня рождения русского поэта Александр Пушкина, ставшего родоначальником литературного русского языка.

Дом-музей Пушкина
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какие тайны хранит Дом-музей Пушкина в Кишиневе
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Также день 6 июня признан ООН международным днем русского языка. 

Творчеству и жизни Пушкина посвящены сотни книг и тысячи научных работ. Однако до сих пор остаются факты малоизвестные широкому кругу поклонников таланта литератора.

Один из них – из родительского дома Пушкин вынес отличное знание французского языка, но русский для него не был родным и долгие годы он его не знал.

"Я не знаю ни одного русского человека, который бы родился и говорил по-французски, а Пушкин в детстве говорил на французском языке. Первые его стихи, написанные в раннем возрасте, это стихи в подражание Мольеру на французском. Для мальчика русский не был языком детства", - рассказала Марина Подлесная в эфире программы "Экспертиза".

С русским языком Пушкина знакомила бабушка – Мария Алексеевна, которая учила его приказывать слугам, а также домашний священник.

"Он с детства учил русский язык, но как второй язык", - добавила она. 

Кишиневские тайны Пушкина
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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А все потому, что маленький Александр, как и многие другие дети из благородных семей, стал заложником модного французского образования. Библиотека отца состояла только из французских сочинений, и Пушкин проводил там бессонные ночи, читая книги одну за другой. Именно в детстве и начали прорастать корни его конфликта с родителями. Образ его няни, Арины Родионовны, присутствует в творчестве Пушкина, он посвящает ей стихи, но вот о своей матери Пушкин не написал ни строчки.

"Конфликт с родителями начался рано. Дети в родителях видят друзей или наставников, но у Пушкина не было ни того, ни другого. Он был воспитан по-французски. Модные родители прививали, по их мнению, модное образование. Они считали модным французскую литературу эпохи просвещения. Но свободолюбие и вольность было ими усвоено в рамках их патриархального образования. Поэтому Пушкин вынужден был всю жизнь преодолевать то, чего начитался в детстве – то, чего детям вообще нельзя читать", - добавила она.

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