Риелтор: за последние 10 лет квартиры в Молдове подешевели наполовину

О причинах падения цен на квартиры в последнее десятилетие в республике в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по недвижимости Петр Олейник.

По словам собеседника, пик цен на жилье в Молдове пришелся на 2008 год – тогда стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 900-910 евро. На данный момент средняя цена квадратного метра составляет 500-510 евро.

"Тогда курс был около 16 леев за один евро, сейчас порядка 20 леев за евро. Динамика снижения максимальных значений составила минус 45%, а в леях примерно минус 30%. Уровень годовой инфляции за это время составил 53%", - сказал эксперт в эфире программы "Экспертиза".

Впрочем, 2008 год ознаменовался пиковыми ценами на всех рынках. Цены выросли на сырье - нефть достигла 150 долларов за баррель, подорожала недвижимость в соседних странах, а соотношение доллар-евро достигло исторического максимума 1:1,5.

"До 2008 года строительство нового жилья имело свою особенность – застройщики предлагали квартиры с большой площадью. На тот момент площадь однокомнатной квартиры составляла порядка 50 квадратных метров, двухкомнатная – около 80 квадратных метров, трехкомнатной – от 100 квадратных метров. Поэтому на тот момент стоимость жилья на первичном рынке была даже ниже, чем на вторичном за счет площадей", - добавил он.

Кризис 2008 года оказал важное системное влияние на рынок недвижимости в Молдове. Застройщики, которым удалось избежать банкротства, пересмотрели свой подход к строительству. Они стали строить жилье небольших площадей, увеличили количество однокомнатных и двухкомнатных квартир, повысили этажность домов и плотность застройки.

"Поэтому с 2009-2010 годов первичный рынок стал конкурировать и по цене, и по площади. На данный момент мы пришли к ситуации, когда цена на первичном и вторичном рынках примерно одинакова. То есть это от 500 до 600 евро за квадратный метр", - заключил он.

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