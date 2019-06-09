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Владимир Брутер
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Брутер: в Молдове кризис двоевластия должен быть быстро решен

Экспертиза
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О том, как дальше будут развиваться события в республике и могут ли повлиять на ситуацию зарубежные партнеры в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По мнению собеседника, в Молдове установилось фактическое двоевластие, которое "страна долго не выдержит". Поэтому, считает Брутер, институциональный кризис в республике не может длиться долго.   

"Это может привести к вялотекущим или даже не к вялотекущим гражданским конфликтам. Поэтому, на мой взгляд, все должно быть решено достаточно быстро - это понимают и молдавские политики, и те, кого в Молдове называют партнерами по развитию", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза".

Как считает Владимир Брутер, безусловно, от международного сообщества многое зависит, но они не могут влиять на Демократическую партию. Иначе, подчеркнул собеседник, ситуация "до такого бы не дошла".

"Вопрос в том, что международное сообщество не приспособлено для решения таких ситуаций в целом. Участие послов США, ЕС и России во вчерашнем заседании парламента говорит о том, как они относятся к происходящему. Вопрос в том, какое давление они должны или могут оказывать на Демократическую партию и ее руководителей, которые препятствуют этому процессу", - заключил он.

В воскресенье Президент Молдовы Игорь Додон объявил о своем намерении обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти в Молдове и/или призвать народ республики на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты.

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