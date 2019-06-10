Жук о политическом кризисе в Молдове: возможны три варианта выхода

В республике, полагает Виктор Жук, установился институциональный и политический кризис. В данный момент существует опасность, заявляет политолог, что определенные политические силы попытаются вывести людей на протест и начать массовые беспорядки, однако эксперт считает, что уличные протесты - крайняя мера.

"Я не хотел бы, чтобы люди выходили на улицы на протесты, потому что этот кризис был спровоцирован сверху, и он должен быть решен двумя противоборствующими политическими силами при посредничестве зарубежных партнеров", - заявил Жук в эфире передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению Жука, если будут вовлечены рядовые граждане, это чревато опасностями, общество и так разделено. В данной ситуации есть следующие варианты: первое - состоятся досрочные парламентские выборы, и в этом случае парламент Х созыва будет считаться нелигитимным; второе – произойдет мирный переход власти от старого правительства к новому; третье – при посредничестве зарубежных партнеров будет создано переходное правительство, или техническое правительство на период подготовки внеочередных парламентских выборов.

"Какой из этих вариантов будет осуществлен – сказать сложно. Я бы сказал, сейчас мы находимся в патовой ситуации", - заключил эксперт.

Напомним, что в субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь, президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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