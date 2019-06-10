Манастырлы: демократы не собираются примерять на себя роль оппозиции

Политолог и журналист Сергей Манастырлы в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал прогноз развития ситуации в республике, рассказав о том, как будут в дальнейшем вести себя политические противники.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM на экстренном заседании парламента избрали спикера, утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии, а также учредили новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду.

Однако Конституционный суд республики признал эти решения незаконными, временно передал полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

По словам Манастырлы, поведение демократов указывает на то, что они "не собираются примерять на себя роль оппозиции".

"Они не собираются отсиживаться, они надеются, что правительство Санду не сумеет свою власть из легальной превратить в легитимную, не сумеет заручиться поддержкой населения. Тогда они надеются вынудить и Запад, и Восток сменить свою позицию и работать с той властью, которая в Молдове в конце концов останется", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза".

По мнению собеседника, наибольшие шансы будут у той силы, которая сумеет заручиться поддержкой местных властей и, таким образом, продемонстрировать наличие опоры в лице народных масс.

"Правительство Филипа не пользуется поддержкой населения в широком смысле этого слова, но у них есть возможность принудить местные власти, именно этот фактор на протяжении этой недели будет ключевым", - отметил Монастырлы.

По мнению эксперта, кто заручится большей поддержкой местных, районных властей, мэрий, тот продемонстрирует, что страна его поддерживает.

С другой стороны, новоизбранное правительство и руководство парламента не будут провоцировать рост напряженности, призывая людей выйти на протесты, считает Манастырлы.

В их интересах, чтобы ситуация разворачивалась мирно, а процесс передачи власти не был омрачен жертвами и кровопролитием.

"Но проблема в том, что другая сторона не хочет слушать, пытаясь реализовать свой сценарий. И легальных способов помешать им у власти нет", - заключил он.

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