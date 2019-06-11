Манастырлы: сегодняшняя Молдова стала запретной зоной для инвесторов

О влиянии институционального кризиса на социально-экономическую ситуацию в стране рассуждает в эфире радиостудии Sputnik Молдова журналист и политолог Сергей Манастырлы.

По мнению собеседника, в "складывающейся ситуации никакие инвесторы в Молдову не захотят вкладывать деньги".

"Ситуация может усугубиться, и это не в интересах ни Филипа, ни Санду, хотя они будут друг друга обвинять в ухудшении социально-экономической и финансовой ситуации. Но ситуация начнет ухудшаться и очень стремительно", - сказал журналист в эфире программы "Экспертиза".

По его словам, у "старого" правительства Павла Филипа, которое считает себя единственным законным в стране, нет возможностей для поддержания экономики на плаву, поскольку для этого необходима внешняя помощь.

"Рецептов спасения у правительства Филипа, у Демократической партии нет. Спасти финансы и бюджет страны может только международная помощь. Поэтому тут я бы поставил на Майю Санду", - резюмировал собеседник.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутатам от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM удалось сформировать коалицию и избрать спикера. Также было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

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