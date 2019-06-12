Гырбу о влиянии кризиса на экономику: повода для паники пока нет

О влиянии институционального кризиса в Молдове на социально-экономическую ситуацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области экономики Виорел Гырбу.

По словам Гырбу, на данный момент "политическая неопределенность влияет на экономику, но несущественно".

"Мы сейчас видим определенную нервозность на рынке валюты и финансовом рынке Молдовы, где процент с финансовых ресурсов, которые предоставляются в виде кредитов, выросли в эти дни достаточно серьезно. Финансовые и валютные рынки реагируют очень быстро на любые изменения", - отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза".

Гырбу добавил, что все зависит от того, как долго продлится период неопределенности. Если он затянется на среднесрочный период, то, естественно, ситуация не пройдет незамеченной для экономики.

"В первую очередь надо брать во внимание исполнение государственного бюджета. Расходная часть в этом году исполняется очень быстро. Если посмотреть на то, как тратятся государственные деньги, то мы увидим, что доходная часть выросла на 8-10 процентов, а расходная боле, чем на 20%", - добавил он.

Тем не менее, собеседник не видит повода для паники.

"Мне кажется, что в Республике Молдова мы видим свет в конце туннеля, поэтому на нынешнем этапе паниковать не нужно", - заключил он.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутатам от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM удалось сформировать коалицию и избрать спикера. Также было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

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