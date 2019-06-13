Волницкий: демократы наивно пытаются загнать США в ловушку

Политолог Игорь Волницкий прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова решения "старого правительства" Павла Филипа о передаче посольству США территории бывшего республиканского стадиона и о переносе посольства РМ в Иерусалим.

Как отметил во вторник Павел Филип, речь идет о двух обязательствах, которые ранее взял на себя кабмин под его руководством.

"Мы хотим быть уверенными, что они будут соблюдены, независимо от того, что произойдет после досрочных выборов", - отметил Филип.

Правительство Филипа "устроило маленькую ловушку американцам, и в этом есть определенный момент наивности", отметил Игорь Волницкий, комментируя решения "старого" кабмина. По его словам, демократы выявили две чувствительные для США темы и решили сыграть на них в надежде понравиться и заработать дополнительные бонусы.

"Если американцы подпишут приглашение к покупке квартала, где раньше был республиканский стадион, это автоматически будет означать, что они признают решения правительства Павла Филипа. А признавая решения правительство они де-факто признают его легитимность", - отметил политолог в эфире программы "Экспертиза".

Чем ответят американцы на реверанс Павла Филипа будет ясно позже. Пока позиция американской дипломатии на происходящее в Молдове не выделяется определенностью. Накануне посол США в Молдове Дерек Хоган встретился со спикером парламента Зинаидой Гречаной и президентом страны Игорем Додоном. Как говорится в пресс-релизе по результатам встречи, стороны обсудили текущую ситуацию в стране, а американский дипломат оценил тот факт, что высший законодательный орган работает.

"Посмотрим, проявят ли американцы готовность сделать шаг навстречу правительству Филипа. Если они это сделают, это приведет к небольшим изменениям данных в политической проблеме. Это будет означать, что американцы чуть-чуть более открыты к Демократической партии. Если американцы не сделают ответного шага, то это будет означать очень серьезный и ясный посыл демократам о том, что никакого признания и поддержки они ждать не должны, что лучше сложить политическое оружие, поскольку они свой выбор по Молдове сделали", - заключил он.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутатам от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM удалось сформировать коалицию и избрать спикера. Также было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

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