Чуря: решение Венецианской комиссии может ослабить легитимность Демпартии

О возможном решении Венецианской комиссии, которое должно быть вынесено 20 июня, и его влиянии на развитие политической ситуации в республике, в эфире радиостудии Sputnik Молдова размышляет политолог Корнелиу Чуря.

В Венецианскую комиссию с запросом относительно решений Конституционного суда Молдовы ранее обратился генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, который высказал свою обеспокоенность событиями на политической арене республики.

"Недавние решения Конституционного суда трудно понять, они кажутся произвольными относительно текста Конституции и стандартов международного законодательства. В демократическом государстве все должны уважать Конституцию, в случае неясности нужен объективный совет", - отмечается в сообщении СЕ.

Ягланд проинформировал о своем намерении "срочно запросить мнение Венецианской комиссии о последних решениях, в том числе об условиях роспуска парламента Молдовы".

Позже стало известно, что Венецианская комиссия рассмотрит "молдавский вопрос" 20 июня.

По мнению Корнелиу Чури, каким бы ни было решение Венецианской комиссии, оно носит рекомендательный характер, поскольку Европейская комиссия за демократию через право является консультативным органом.

"Если Венецианская комиссия выскажется отрицательно по поводу качества решений Конституционного суда, это ослабит легитимность Демократической партии, которая считает, что нужно соблюдать с точностью решения КС", - отметил политолог в эфире программы "Экспертиза".

Он добавил, что Венецианская комиссия может проконсультировать по вопросам конституционного права, однако не вправе отменять решения Конституционного суда Молдовы.

"Если наш КС все сформулировал верно, а он настаивает на правильности своего решения, то у рекомендаций Совета Европы будет в основном политический характер, повлиять на конституционность он вряд ли сможет", - пояснил эксперт.

По словам Чури, сейчас главная задача Молдовы – вернуться в конституционное поле, а Совет Европы и Венецианская комиссия "должны указать нам, как пройти этот путь".

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