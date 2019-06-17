Манастырлы: бегство из Демпартии пойдет по нарастающей

О том, удастся ли демократам сохранить стройность своих рядов в случае, если власти заведут уголовное дело на их лидера Владимира Плахотнюка, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает политолог Сергей Манастырлы.

Ранее, министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что лидера Демпартии должны объявить в международный розыск.

Новый глава МВД подчеркнул, что Плахотнюка "вернут в Молдову и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа".

По мнению политолога Сергея Манастырлы, Демократическую партию уже стали покидать лидеры на местах, а со временем этот процесс приобретет массовый характер.

"Начнут выходить поголовно мэры, председатели районов и другие чиновники, которых пинками и уголовными делами загоняли в формирование. Партия начнет терять людей", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза".

Однако самой большой проблемой Демпартии, по мнению собеседника, может стать судебное преследование руководства партии "за организацию захвата зданий, удержание государственных учреждений и блокирование работы нового правительства".

"Если новая власть будет решительно наказывать Владимира Плахотнюка за эти семь дней ни войны, ни мира, то Демпартия начнет раскалываться и разбегаться. От нее останется примерно то, что осталось от Либеральной-демократической партии Влада Филата", - резюмировал он.

В пятницу стали распространяться сообщения, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Плахотнюк, покинул воздушное пространство Молдовы. Всего же в прессе писали о нескольких частных бортах, вылетевших из страны. Демократическая партия позже подтвердила, что ее лидер Владимир Плахотнюк покинул Молдову, однако подчеркнула, что "всего на несколько дней к своей семье".

В понедельник министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, отвечая на вопрос журналистов в Люксембурге, где проходят переговоры глав дипломатий стран ЕС, заявил, что в Бухаресте разговоров о предоставлении политического убежища лидеру молдавской Демпартии Владимиру Плахотнюку никогда не было.

"Румыния обычно поддерживает не отдельных людей, а партии и институты", - сказал Мелешкану.

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