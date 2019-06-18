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Каролина Ветрова
© Sputnik / Osmatesco

Наша диаспора в России: как воронежцы танцуют молдавскую хору

Экспертиза
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Председатель молдавской общины Воронежской области Каролина Ветрова в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала о продвижении в регионе молдавской культуры и традиций.

По словам Ветровой, в России сложился ошибочный стереотип о Молдове, как исключительно винной стране. На самом деле наша республика – это не только танцы, вино и ковры, говорит она.

"Молдова – это инновационная страна. Мы были на выставке изобретений и инноваций в Университете имени Славянова, на которой мы представили продукт, созданный благодаря работе и изобретениям молдавских ученых. Оказалось, что этот продукт не имеет аналогов", - сказала она в эфире программы "Экспертиза"

Высотное здание на площади Красных ворот (справа) в Москве
© Sputnik / Alexander Vilf
Как живет молдавская диаспора в России

В Воронежской области России проживает порядка 10 тысяч выходцев из Молдовы. Конечно, есть самые активные, которые с радостью популяризируют молдавскую культуру. Тем более, что эта деятельность проводится при поддержке губернатора Воронежской области.

"С февраля мы занимаемся изучением молдавских танцев. На фестивале "Мэрцишор" у нас бились несколько коллективов с четырьмя молдавскими танцами. В сентябре пройдет филармонический концерт, полностью связанный с Молдовой, который будет подготовлен губернаторским оркестром", - добавила Ветрова.

По неофициальным данным, в России проживает более полумиллиона выходцев из Молдовы, почти 200 тысяч из которых выехали на ПМЖ.

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