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© Photo: Facebook / Игорь Никулин-Мосальский

Эксперт о биолабораториях США: это удавка на шее постсоветских стран

Экспертиза
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О рисках для стран постсоветского пространства (в том числе Молдовы), которые согласились открыть на своих территориях биолаборатории США, в эфире радио Sputnik рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

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В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сказал, что основной деятельностью этих объектов является сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, содержащих штаммы патогенных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.

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Согласно представленной информации, финансирование их деятельности в период с 2017 по 2019 год составляло около одного миллиарда долларов.

Причем, только в 2019 году, в соответствии с бюджетным запросом администрации США, на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов выделено более 197 миллионов долларов.

По мнению бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, не стоит недооценивать угрозу, которую могут представлять с виду мирные объекты.

"Практически во всех бывших республиках Советского Союза или странах СНГ – в Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Украине, Молдове, Армении, Грузии, Азербайджане появились американские лаборатории, и тут же появились вспышки различных заболеваний, а также начали появляться новые", - сказал он в эфире радио Sputnik.

Военный эксперт считает, что страны, попавшие в этот список, должны закрыть и в дальнейшем не допускать "появления таких опасных объектов на своих территориях".

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Он считает, что таким образом "Запад решает несколько задач – создать биологическое оружие следующего поколения и создать от него лекарство", что является мощным инструментом давления в постсоветских странах.

"А потом они будут лечить вас от этого за ваши же деньги. Это делается, чтобы у этих стран была зависимость от стран Запада и от их фармацевтических компаний. Это инструмент давления, в том числе на политическое руководство этих стран, удавка на шею, которую они надевают этим независимым государствам", – добавил Никулин.

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Более того, собеседник сообщил, что страны-доноры. Предоставившие свои территории под американские биолаборатории, среди которых он назвал и Молдову, не имеют права разглашать информацию, которую они получают по данным объектам.

"Они подписывают договор о конфиденциальности. Они не только не имеют права захода на территорию, но не имеют права разглашать информацию, которую они получают. Это двойная кабала", - заключил он.

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Теги:
мнение, биолаборатории США, эксперт


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