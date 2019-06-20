Архитектор: что привело к обрушению дома в Атаках

Бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает о причинах обрушения девятиэтажного жилого дома в Атаках.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в среду вечером. Жертв удалось избежать, поскольку жильцы девятиэтажки были эвакуированы.

В стенах здания появились заметные трещины еще неделю назад. Всего в доме 36 квартир, эвакуированы 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей).

В Инспекторате по чрезвычайным ситуациям пока не называют причины случившегося. По предположениям, сама конструкция здания не соответствовала критериям безопасности.

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Бывший главный архитектор Кишинева Валерий Лупашку в эфире радиостудии Sputnik Молдова выдвинул свои версии случившегося. По его мнению, причиной обрушения стала совокупность многих факторов.

Один из них - геодезическая подоснова, на которой находился дом, не была благоприятной для проектировки и строительства здания. Второй фактор - природно-климатического характера.

"На протяжении последних дней, даже в течение месяца, прошли серьезные осадки в виде дождя. Сильные ливни спровоцировали подмывание почвы", - сказал Лупашку в эфире программы "Экспертиза".

Эти факторы усугубили неустойчивое состояние дома, при строительстве которого также могли быть допущены ошибки, считает собеседник.

"Самое главное - фундаменты не соответствовали этим принципам. Кажется, что все началось сверху, но на самом деле все началось снизу. Потому что по сути дела фундаменты не были правильно рассчитаны", - добавил он.

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Сегодня утром в Атаках прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для устранения последствий обрушения был создан кризисный штаб. На место происшествия прибыл президент Молдовы Игорь Додон.

Как сообщил глава государства, причин обрушения конструкции было несколько, в том числе - сдача дома в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и несанкционированные изменения конструкции дома.

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