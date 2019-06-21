Пулбере: судей КС нужно лишить иммунитета

О том, какую ответственность должны нести судьи Конституционного суда (КС) в случае превышения полномочий в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший председатель КС Дмитрий Пулбере.

Парламент создал специальную комиссию "по расследованию обстоятельств попытки антиконституционного путча Демпартии посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры".

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Коалиционное большинство считает, что вердикты КС от 7-9 июня, которые способствовали роспуску парламента и непризнанию избранного правительства, могли спровоцировать гражданские столкновения.

По словам бывшего председателя Конституционного суда Дмитрия Пулбере, многие решения КС, принятые не только во время "недельного кризиса", но и на протяжении последних десяти лет, не раз вызывали недоумение среди экспертов в области конституционного права.

Этому была посвящена конференция, на которой академики, доктора права, конституционалисты обсудили возможности возврата судей КС в конституционное поле в случае возникновения такой необходимости. Эксперты сошлись во мнении, что 7-9 июня Конституционный суд нарушил не только молдавские, но и международные правовые акты, злоупотребив правом.

"В данном случае Конституционный суд своими действиями допустил злоупотребление правом, решить вопрос о том, что делать с судьями можно через изменение законодательства. Это может делать только парламент путем изменения и дополнения законов о Конституционном суде и о конституционной юрисдикции", - сказал Пулбере в эфире программы "Экспертиза".

Согласно положениям основного закона о статусе КС, высший суд в Молдове является "независим от любой другой публичной власти и подчиняется только Конституции".

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Помимо того, что они не подчиняются ни одной из ветвей власти, судьи Конституционного суда пользуются иммунитетом.

"Иммунитет есть у депутата, и парламент может его лишить неприкосновенности. Но если у нас в регламенте парламента четко прописано, как лишать депутата иммунитета, то как лишать судей КС неприкосновенности в законе ничего не сказано. Поэтому мои коллеги-конституционалисты пришли к выводу, что надо прописать и в Конституции, и в других законодательных актах, что делать с иммунитетом судей КС", - добавил он.

По словам собеседника, в этой ситуации важно соблюсти положение Конституции, наделяющей судей КС независимостью. В то же время, считает эксперт, необходимо создать такие условия, которые бы не позволяли судьям злоупотреблять правом и властью.

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