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Виталий Савчук и Прасковья Кулева
© Sputnik / Miroslav Rotari

Сезон отпусков: как вернуться домой живым

Экспертиза
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О том, как организовать свой отпуск и какими правами обладают потребители туристических услуг рассказывают собеседники программы "Экспертиза".

Сезон отпусков в разгаре, кто-то уже успел побывать на летних курортах, кому-то еще предстоят приятные волнения. Однако любой человек перед отпуском сталкивается с главной дилеммой -  самому организовывать поездку или обратиться за помощью в туристические компании. 

© Depositphotos / Shalamov
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Какие у нас есть гарантии в том или ином случае, с какими проблемами наиболее часто сталкиваются молдавские туристы, как выбрать туристическое агентство и купить путевку по оптимальной цене. И специально для любителей экзотики: если страшно, но хочется попасть в Камбоджу, Вьетнам и Непал – как вернуться домой живым, а также реально ли среднестатистическому жителю Молдовы совершить круиз на океанском лайнере.

Эти и другие вопросы ведущая программы "Экспертиза" Наталья Иовва обсудила со старшим инспектором Управления по контролю промышленных товаров и услуг Национального агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Виталием Савчуком и экспертом в области туризма Прасковьей Кулевой.

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