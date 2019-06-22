Сезон отпусков: как вернуться домой живым

Сезон отпусков в разгаре, кто-то уже успел побывать на летних курортах, кому-то еще предстоят приятные волнения. Однако любой человек перед отпуском сталкивается с главной дилеммой - самому организовывать поездку или обратиться за помощью в туристические компании.

Какие у нас есть гарантии в том или ином случае, с какими проблемами наиболее часто сталкиваются молдавские туристы, как выбрать туристическое агентство и купить путевку по оптимальной цене. И специально для любителей экзотики: если страшно, но хочется попасть в Камбоджу, Вьетнам и Непал – как вернуться домой живым, а также реально ли среднестатистическому жителю Молдовы совершить круиз на океанском лайнере.

Эти и другие вопросы ведущая программы "Экспертиза" Наталья Иовва обсудила со старшим инспектором Управления по контролю промышленных товаров и услуг Национального агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком Виталием Савчуком и экспертом в области туризма Прасковьей Кулевой.