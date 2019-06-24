Казаку: в сравнении с МССР в Молдове орошается лишь десятая часть земель

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове за последние 20 лет значительно участились засухи, которые стали более интенсивными.

С 1990 по 2011 годы было зарегистрировано 10 засух, две из которых (в 2007 и в 2011 годах) названы катастрофическими.

По информации метеорологов, в 2007 году от засухи пострадало более 80% территории страны, ущерб превысил один миллиард долларов США.

В новых природных условиях проблемы, связанные с ирригацией, ощущаются наиболее остро. По словам вице-директора Агентства "Apele Moldovei" Раду Казаку, в настоящее время централизованная система орошения в Молдове фактически уничтожена.

"Если в начале 90-х годов в Молдове орошалось порядка 300 тысяч га земли, то сейчас орошается всего около 4 тысяч га. В 2002 году по решению правительства орошаемые земли были сокращены до 136 тысяч гектаров. Но даже по сравнению с этой цифрой, четыре тысячи – это очень мало", - отметил Казаку в эфире программы "Экспертиза".

Серьезный удар по ирригационной системе нанесла программа "Пэмынт", в результате которой были раздроблены сельскохозяйственные земли.

Широкозахватные оросительные системы стали никому не нужны, часть из них были разобраны на металл, работать на сохранившихся стало невыгодно.

"В 90-х годах специалисты Всемирного банка провели исследование и рассчитали, что подъем воды выше 150 метров делает систему нерентабельной. В ней стоят двигатели на 6000 киловатт, поэтому конечному потребителю эта вода обходится в 10-11 леев за кубический метр. У нас были системы, которые поднимали воду до 200 метров, есть системы, по которым вода доходит до потребителей через 2-4 станции", - добавил он.

Ирригационные системы советского периода себя исчерпали морально и физически, утверждает собеседник. Но вот если старые установки уничтожили быстро, то новые так и не построили.

"Альтернатива – это орошение на малых площадях. Но тут опять встает проблема с водой. У нас большие оросительные системы были сконцентрированы на Днестре и Пруте. А что мы будем делать с системами, которые находятся между Прутом и Днестром?", - подчеркнул он.

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