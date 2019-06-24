Козак: Молдова должна закупать электроэнергию там, где ей выгодно

Россия не будет лоббировать интересы Молдавской ГРЭС, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, прибывший в нашу страну в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений.

Стало известно о намерении премьер-министра Молдовы Майи Санду расторгнуть контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и контролируется российской компанией "Интер РАО".

Дефицит электроэнергии, который возникнет после расторжения контракта, кабинет министров Санду намерен покрывать за счет беспрецедентно резкого увеличения поставок из Украины.

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В частности, в пункте 2.4 Программы правительства на 2019 год, принятой 20 июня, говорится:

"Заключим контракты о поставке электроэнергии с Украиной и расторгнем контракт на поставку электроэнергии из Приднестровья".

По словам Дмитрия Козака, России важна стабильная работа Молдавской ГРЭС, однако это не является основанием для продавливания интересов российских компаний.

"Собственниками ГРЭС являются российские компании, но вопрос должен решаться, исходя из интересов Республики Молдова. Кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть продавцом. Мы не намерены, вопреки законам конкуренции, лоббировать интересы российской компании", - сказал Козак в ходе пресс-конференции в Кишиневе.

По его словам, это касается и других отношений между бизнес-структурами двух стран.

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