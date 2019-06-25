Мокану: почему люди поддерживают альянс идеологически разных ПСРМ и ACUM

Согласно результатам социологического опроса Vox Populi - июнь 2019 "Общественно-политическая ситуация в Республике Молдова с точки зрения населения", 71,5% опрошенных поддержали создание коалиции ПСРМ-ACUM, 11% - высказались против, 18% не смогли ответить на вопрос.

Люди считают, что новая власть в Молдове должна прежде всего заняться борьбой с коррупцией (38,7%), а также решением социально-экономических проблем (33,1%).

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Исследование проводилось с 11 по 22 июня, в нем приняли участие 1191 респондентов из 87 населенных пунктов.

По словам одного из авторов исследования, руководителя Ассоциации социологов и демографов Виктора Мокану, опрос проводился в разгар политического кризиса в Молдове, люди были обеспокоены событиями тех дней, поэтому создание коалиции ПСРМ и ACUM было воспринято, как возможность преодолеть ситуацию.

"Люди не разбираются в программах и идеологиях, они мечтают о стабильности. Они хотят, чтобы пришла власть, которая бы обеспечила им высокие стандарты жизни, чтобы снизился уровень бедности. Людей очень беспокоит социальная стратификация нашего общества, в котором 2-3 процента сверхбогатых людей, а абсолютное большинство бедных и нищих", - отметил социолог в эфире программы "Экспертиза".

Население республики начало связывать решение социально-экономических проблем с нынешней коалицией, поскольку до сих пор ни одно из правлений не справилось с этой задачей.

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"Люди считают, что эта коалиция спасет, но они не думают, что она временная. Они пришли раз в четыре года и проголосовали, подумав, что они выбрали самых умных и красивых. И пусть теперь они руководят страной и находят общий язык", - заключил он.

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