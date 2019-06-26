Ионицэ о причинах валютного шока в Молдове: по лею нанесен двойной удар

О том, чем вызван резкий рост курса евро по отношению к лею в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

В июне "европеец" продолжил свой рост, подорожав к настоящему моменту на 44 бана. В первый день лета курс европейской валюты составлял 20 леев 25 банов, на 26 июня Нацбанк установил курс на отметке 20 леев 69 банов.

По мнению Вячеслава Ионицэ, есть несколько факторов, влияющих на состояние молдавского лея. Фундаментальный заключается в том, что в Молдове кардинально изменился спрос на иностранную валюту: если в 2016-2017 годах наблюдался ее переизбыток, то сегодня чувствуется дефицит.

"После того, как страна приблизилась к выборам, нужда в валюте резко выросла. Люди начали брать кредиты в банках, покупать товар, а продавцы покупать валюту, потому что мы ничего не производим, мы только импортируем. Есть и политический фактор – люди переживали за свои сбережения, они свои леи конвертировали в валюту", - сказал экономист.

Есть и внутренний, специфичный для Молдовы фактор. Перед выборами, в условиях повышенного спроса на иностранную валюту, чтобы не допустить падение лея Национальный банк начал активно выбрасывать на рынок недостающие евро.

В результате валютной интервенции Нацбанка сложилась парадоксальная ситуация – по законам экономики при большом спросе на валюту лей должен был падать, а он укреплялся.

"Это стало рогаткой, которая выстрелила прямо в лоб. Два месяца до выборов мы искусственно укрепляли лей, а потом его расслабили, и он полетел", - добавил эксперт в эфире программы "Экспертиза".

По мнению Ионицэ в дальнейшем молдавская валюта продолжит свой полет, хотя и не с такой скоростью, как сейчас. Девальвация лея будет происходить медленно, что обеспечит передышку экспортерам, которые потеряли миллиарды из-за искусственно крепкого лея.

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