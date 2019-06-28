Ионицэ: проблемы строительства можно решить и без "убийственного" моратория

Экономист Вячеслав Ионицэ считает введение моратория на строительство недвижимости в Кишиневе неоправданно жесткой и опасной мерой и уверен, что проблемы незаконной застройки в столице можно решить иными, более гуманными методами.

В парламенте зарегистрирована законодательная инициатива, которая предусматривает введение годичного моратория на строительство в Кишиневе. Депутаты считают, что городская администрация не в состоянии контролировать массовую незаконную застройку, поэтому необходимо время для проведения ревизии и наведения порядка.

По мнению экономического эксперта IDIS Viitorul Вячеслава Ионицэ, введение моратория на строительство сроком на год – серьезное и опасное решение, которое может ударить не только по отрасли, но и по экономике страны в целом. Не говоря о том, что поставит под угрозу выполнение застройщиками контрактов, а также спровоцирует лишние расходы у владельцев жилья.

В то же время, проблемы в области строительства в столице очевидны, их необходимо решать, считает собеседник, выделив три основные "слабые точки".

Первая - это застройка во дворах. Точечного строительства в Кишиневе не было бы, если бы придомовые территории, в том числе дворы, находились в собственности жильцов.

"Дело в том, что люди получили в собственность дом и нужно было, чтобы людям дали и территорию рядом с ним, чтобы они стали собственниками дворов, которые можно было бы обустроить", - сказал Ионицэ в эфире программы "Экспертиза".

Территория возле дома могла бы приносить прибыль ассоциациям жильцов, считает экономист. К примеру, на ней можно обустроить парковки. В выигрыше все – и владельцы машин, у которых есть гарантированное парковочное место возле дома за сносную цену, и ассоциации, у которых есть средства на обслуживание дома.

"В Кишиневе сейчас 200 тысяч автомобилей. Где эти машины паркуются? Представьте, что эти 200 тысяч машин стоят на парковках ассоциаций. Мы говорим о десятках миллионов леев, которые ассоциации жильцов могли бы получить, чтобы направить эти деньги на развитие и обустройство дома," – добавил он.

Вторая проблема заключается в том, что новострои возводят на арендованной земле, принадлежащей или государству, или муниципалитету. Такая аренда равноценна вечному пользованию за бесценок, уверен Ионицэ.

"Четко видно, что это схема воровства. Законом нужно запретить строительство на земле, которая берется в аренду, а если это сделано, то земля должна продаваться по максимальной рыночной цене", - отметил собеседник.

И третья проблема, по мнению экономиста, заключается в том, что при попустительстве чиновников все строительство происходит с отступлением от правил. Такое возможно в исключительных случаях, при возведении социально значимых и необходимых объектов. Но у нас с отступлением от правил строится практически 100 процентов жилья.

"У нас сейчас все строительство "с позволением". Это надо запретить", - заключил он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK