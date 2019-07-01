Манастырлы: попытка сорвать выборы в Гагаузии провалилась

На выборах башкана Гагаузии абсолютную победу одержала Ирина Влах, которую жители автономии переизбрали на второй срок. По предварительным данным, опубликованным утром в понедельник на официальном сайте ЦИК Гагаузии, за нее проголосовали 91,93% избирателей, пришедших на выборы (49 тысяч 742 голоса).

По мнению политолога Сергея Манастырлы, убедительной победе Ирины Влах способствовали несколько факторов. Один из них заключался в том, что на нынешних выборах в Гагаузии не было сильных кандидатов, альтернативных действующему башкану. Поэтому оппоненты Влах в своей кампании делали ставку не на то, чтобы победить, а чтобы как можно больше навредить лидеру предвыборной гонки и сорвать выборы.

"Через гагаузский парламент перенесли выборы, которые должны были состояться в начале мая. Их перенесли на конец июня в расчете на то, что будет в разгаре сезон отпусков, сельхозработ, молодежь будет на выпускных, людям не будет до выборов. Как мы видим, отчасти этот расчет оправдался, был серьезный риск того, что выборы не состоятся", - сказал Манастырлы в эфире программы "Экспертиза".

В этих условиях, отметил собеседник, Ирина Влах вынуждена была не только вести избирательную кампанию в свою поддержку, но и делать все, чтобы предотвратить срыв самих выборов.

"И как мы видим, с большим трудом, но им удалось добиться исполнения этой задачи", - заключил эксперт.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, где проживают 155,6 тысячи человек, или 4,6% населения страны. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдовы в Таможенный союз.

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